Sıhhi tesisat malzemesi çalan şüpheliler yakalandı - Haberler
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Sıhhi tesisat malzemesi çalan şüpheliler yakalandı

Sıhhi tesisat malzemesi çalan şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir araç içerisinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen sıhhi tesisat malzemesi ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir araç içerisinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen sıhhi tesisat malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş suçlarının engellenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil ilçesinde şüphe üzerine bir araç içeresinde arama yaptı. Ekipler, arama sonucu çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda sıhhi tesisat malzemesi ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Tragger, Asayiş, 3. Sayfa, Haber

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