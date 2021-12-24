SIHHAT-2 Projesi Kapsamında Parmak İzi Okuyuculu Kapı Kilit Sistemi Alımı İlgi Bildirimine Davet - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SIHHAT-2 Projesi Kapsamında Parmak İzi Okuyuculu Kapı Kilit Sistemi Alımı İlgi Bildirimine Davet

SIHHAT-2 Projesi Kapsamında Parmak İzi Okuyuculu Kapı Kilit Sistemi Alımı İlgi Bildirimine Davet
Habermetre - Haberler | Toplum

SIHHAT II Projesi (Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi) kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatı (PRAG) ile "Parmak İzi Okuyuculu Kapı Kilit Sistemi Alımı" yapılması planlanmaktadır.

Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SIHHAT II Projesi ( Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi) kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatı (PRAG) ile "Parmak İzi Okuyuculu Kapı Kilit Sistemi Alımı" yapılması planlanmaktadır.

Yapılacak olan yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini hsgm. procurement@saglik. gov. tr e-posta adresine 27. 12. 2021 tarihi, saat 15: 00'a kadar göndermeleri rica olunur.

İlgi bildiriminde bulunan firmalara şartnameler 28. 12. 2021 tarihinde gönderilecektir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title