SIHHAT-2 Projesi Kapsamında Diş Sarf Malzemeleri Alımı İlgi Bildirimine Davet
SIHHAT II Projesi (Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi) kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatı (PRAG) ile "Diş Sarf Malzemeleri" İhalesi yapılması planlanmaktadır.
SIHHAT II Projesi (Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi) kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatı (PRAG) ile "Diş Sarf Malzemeleri" İhalesi yapılması planlanmaktadır.
Yapılacak olan yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini dentalconsumables@sihhatproject. org e-posta adresine 31. 08. 2021 tarihi, saat 12: 00'a kadar göndermeleri rica olunur.
İlgi bildiriminde bulunan firmalara Pazar Araştırması için şartnameler ileri bir tarihte gönderilecektir.
Kaynak: Habermetre