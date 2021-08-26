SIHHAT-2 Projesi Kapsamında Bilişim Teknolojileri Sarf Malzemeleri Alımı İlgi Bildirimine Davet
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SIHHAT-2 Projesi Kapsamında Bilişim Teknolojileri Sarf Malzemeleri Alımı İlgi Bildirimine Davet

SIHHAT-2 Projesi Kapsamında Bilişim Teknolojileri Sarf Malzemeleri Alımı İlgi Bildirimine Davet
Habermetre - Haberler | Toplum

SIHHAT II Projesi (Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi) kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatı (PRAG) ile "Bilişim Teknolojileri Sarf Malzemeleri Alımı" İhalesi yapılması planlanmaktadır.

SIHHAT II Projesi (Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi) kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatı (PRAG) ile "Bilişim Teknolojileri Sarf Malzemeleri Alımı" İhalesi yapılması planlanmaktadır.

Yapılacak olan yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini itconsumables@sihhatproject. org e-posta adresine 31. 08. 2021 tarihi, saat 12: 00'a kadar göndermeleri rica olunur.

İhale ilanı idare tarafından ileri bir tarihte yayınlanacak olup, ilgi bildiriminde bulunan firmalara Pazar Araştırması için şartnameler 01. 09. 2021 tarihinde gönderilecektir.

Kaynak: Habermetre

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SIHHAT-2 Projesi Kapsamında Bilişim Teknolojileri Sarf Malzemeleri Alımı İlgi Bildirimine Davet - Haberler
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