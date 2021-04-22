SİHA'ların yeni vurucu gücü MAM-T, göreve hazır
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SİHA'ların yeni vurucu gücü MAM-T, göreve hazır

İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Haberler | Güncel

SİHA'ların yeni vurucu gücü MAM-T, göreve hazır Yerli İHA'ların yeni gücü MAM-T Türkiye'nin İnsansız Hava Araçları filosunun vuruş gücü etkinliği görevini üstlenen Roketsan'ın, daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirdiği MAM-T'nin ilk...

SİHA'ların yeni vurucu gücü MAM-T, göreve hazır

Yerli İHA'ların yeni gücü MAM-T

ANKARA - Türkiye'nin İnsansız Hava Araçları filosunun vuruş gücü etkinliği görevini üstlenen Roketsan'ın, daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirdiği MAM-T'nin ilk test atışları başarıyla gerçekleştirildi.

Yerli ve milli olarak geliştirilen ve ağırlık/etkinlik optimizasyonu yapılmış olan MAM-T, zırhlı ya da zırhsız araçlar, binalar ve su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Küresel Konumlama ve Ataletsel Navigasyon Sistemleri ile desteklenebilecek ara safha güdüm yeteneklerinin yanında, Blok-1 konfigürasyonunda hareketli ve sabit hedeflere karşı yüksek hassasiyet sağlayan mühimmat, yarı aktif lazer arayıcı başlığa da sahip. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAM- T; İHA'larda 30+ km, hafif taarruz uçaklarında 60 kilometre ve savaş uçaklarında 80 kilometre'den uzun menzil kabiliyeti ile oyun değiştirici kimliğini taşımaya devam edecek.

Daha yüksek etkinlik, daha uzun menzil

Test atışları başarıyla tamamlanan MAM-T mühimmatı hakkında bilgi veren Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Kısaca MAM olarak isimlendirdiğimiz Mini Akıllı Mühimmat ailemiz, geldiğimiz noktada dünyadaki muadillerinden çok daha önde bir konumda. İHA'larda görev süresini maksimuma çıkaran MAM ailemizin yeni üyesi MAM-T de yüksek harp başlığı kapasitesi ve yüksek menzil performansıyla, ülkemizin yeni tip İHA filosunu yine dünya standartlarının üzerinde bir etkinlik ve güce ulaştırmış olacak. Türkiye, yerli ve milli kaynaklarıyla, farklı görevleri icra edebilecek kabiliyetlerle donatarak son teknolojiyle geliştirdiği insansız hava araçlarında, bugün artık küresel bir güç olmuş durumda. Yakın tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından kullanılmaya başlaması planlanan AKINCI İHA platformunun kabiliyetleriyle uyumlu olarak geliştirdiğimiz MAM-T, daha yüksek etkinlik ve daha uzun menzil performansıyla göreve hazır olduğunu kanıtladı" dedi.

Teslimatlar 2021 yılında

2021'in ikinci yarısında tam kapasiteyle seri üretime geçmeyi ön gördüklerini bildiren Ekinci, "AKINCI İHA'nın 1. fazı için belirlenmiş olan teslimat takvimine paralel olarak, bu yılın içerisinde İHA ile beraber ilk mühimmat teslimatlarını yapmayı hedefliyoruz. Kalifikasyon ve diğer test faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, 2021'in ikinci yarısında tam kapasiteyle seri üretime geçmeyi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

SİHA'ların yeni vurucu gücü MAM-T, göreve hazır
SİHA'ların yeni vurucu gücü MAM-T, göreve hazır
SİHA'ların yeni vurucu gücü MAM-T, göreve hazır
SİHA'ların yeni vurucu gücü MAM-T, göreve hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

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