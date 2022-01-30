Sih ve Gurka askeri mankenleri Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde ziyarete açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sih ve Gurka askeri mankenleri Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde ziyarete açıldı

AA, Burak Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Sih ve Gurka askeri mankenleri Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde ziyarete açıldı

Çanakkale Cephesi'nde İtilaf Birlikleri safında Gelibolu'ya gelen Hint taburlarına bağlı Sih ve Gurka askerlerine ait "aşırı gerçekçi" mankenler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne konuldu.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Cephesi'nde İtilaf Birlikleri safında Gelibolu'ya gelen Hint taburlarına bağlı Sih ve Gurka askerlerine ait "aşırı gerçekçi" mankenler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne konuldu.

Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yaptırılan, giysi ve silah donanımı Hindistan Büyükelçiliğince sağlanan 2 aşırı gerçekçilik özelliğine sahip mankenin sergilenmesi dolayısıyla Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda ile Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı.

Aşırı gerçekçi yöntemle birebir boyutta oluşturulan mankenler, Hint taburlarında görev yapan Sih ve Gurka askerlerinin tanıtımına yönelik hazırlandı.

Açılış sonrasında Büyükelçi Panda, Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'e Gurka askerlerinin kullandığı özel Nepal bıçağı olan "kukhri" hediye etti.

AA / Burak Akay - Güncel

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, India, Silah, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title