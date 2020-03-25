Sih tapınağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e çıktı
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Afganistan, Kabil, 3. Sayfa

Sih tapınağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e yükseldi.

25.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:15
Sih tapınağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e yükseldi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, tapınağın yoğun olduğu bir saatte gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısının yükseldiğini belirterek, "25 ölü ve 11 yaralı var" ifadelerini kullandı.

Afgan Meclisi Sikh senatörü Anar Kali Hunaryar, "Burada maalesef 150'den fazla kişi bulunuyordu. Kadınlar ve çocuklar da vardı. Güvenlik güçleri bölgeyi temizledi, bazı aileler güvenli bölgeye aktarıldı" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. - KABİL

Kaynak: İHA

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