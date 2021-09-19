Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı - Haberler
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Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson, ustabaşını boğazına bıçak dayayıp rehin aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson, ustabaşını boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. 4 saat süren rehine olayında ustabaşının kaçmasıyla garson yaka paça gözaltına alındı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, restoranda garson olarak çalışan Kamil Tarık A., gece saat 04.30 sıralarında mutfak bölümünde ustabaşı Lütfü Salman'ı boğazına dayadığı iki bıçakla rehin aldı. İşyeri sahibinin sigortasını yapmadığını iddia eden Kamil Tarık A., ustabaşının hiçbir suçu olmadığını, sigortasının yapılmaması nedeniyle böyle bir şeye kalkıştığını söyledi. Olay yerine gelen polisler, yaklaşık 1 saat boyunca Kamil Tarık A.'yı ustabaşıyı bırakması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İşyerinden çıkarak ustabaşının boğazında bıçak dayalı şekilde Sorgun Bulvarı'ndan çevreyolunu geçen şahıs, D-400 karayolu kenarında bulunan alışveriş merkezinin kapısına gelerek olaya burada devam etti. İkna çabaları sonuç vermeyince olay yerine Antalya'dan Özel Harekat polisleri çağrıldı. Özel Harekat polisleri çevrede gerekli önlemleri alırken, Kamil Tarık A.'yı ikna çabaları bir sonuç vermedi. Yaklaşık 4 saat devam eden rehine olayı sırasında Kamil Tarık A.'nın zaman zaman su istediği, suyu kendisi içtikten sonra ustabaşıya da içirdiği, sigara yakıp yine ustabaşıya içirdiği gözlendi. 4 saatin sonunda Kamil Tarık A.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan ustabaşı Lütfü Salman her şeyi göze alıp yanından uzaklaşırken, polisler aynı anda Kamil Tarık A.'nın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Boğazında kesikler oluşan üzerindeki kıyafet tamamen kan olan ustabaşı, 112 sağlık ekibi tarafından ambulansa alındı. Ustabaşı ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisler tarafından etkisiz hale getirilerek kelepçele takılan Kamil Tarık A. polis aracına götürülürken, olay nedeniyle işyerlerine giremeyen AVM çalışanları ve vatandaşlar zanlıya tepki gösterdi. - ANTALYA

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı

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Haber: Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson restoranın ustabaşını bıçakla rehin aldı - Haberler
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