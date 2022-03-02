Sigortam.net'ten çağrı merkezi ekiplerinin kariyer yolculuğuna tam destek

Sigortam.net, çağrı merkezi çalışanlarına yönelik "Benim Kariyerim" projesini başlattı.

Sigortam.net'ten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, aday sigorta danışmanından kıdemli uzman sigorta danışmanına uzanan süreç için bir kariyer haritası oluşturuldu.

Çalışanlar, kariyerlerini şekillendirebilecekleri bu yol haritasında, Sigortam.net'te kendilerini bekleyen fırsatları, eğitim ve gelişim imkanlarını şeffaf bir biçimde görüp ilerleme şansına sahip oluyor. İşe ilk başlayanlar çalışan buddy desteğiyle güç bulurken, ilerleyen dönemlerde kariyer koçluğu ve takım liderliği gibi gelişmelerle de tanışıyor.

"Çağrı merkezimizin kasları artık daha da güçlü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net İnsan Kaynaklarından Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Barış Açarı, insan kaynakları süreçlerini "mutlu çalışanlar paralelinde gelen müşteri memnuniyeti" bakış açısıyla oluşturduklarını belirterek, "Dünyadaki en ileri teknolojiyi kullandığımız çağrı merkezimizde büyük bir ekip görev yapıyor. Sigortam.net olarak 'müşterinin şampiyonu' olma vizyonumuz doğrultusunda, çağrı merkezimizdeki çalışanlarımızın öncelikle mutlu bir çalışma ortamına sahip olmalarına ve sonrasında da sigorta konusunda nitelikli danışmanlık verecek seviyede uzmanlaşmış kişiler olmalarına oldukça önem veriyoruz. Bu kapsamda, kariyer yolculuklarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açarı, "Benim Kariyerim" projesiyle Sigortam.net'in müşterileriyle en önemli temas noktalarından biri olan çağrı merkezinin kaslarını daha da güçlendirdiklerini vurguladı.

Projeyle ulaşmak istedikleri pek çok hedef olduğunu aktaran Açarı, şunları kaydetti:

"Öncelikle çağrı merkezi çalışanlarımızın kariyer yolculuğunu uzun soluklu hale getirmek, eğitim ve gelişim fırsatlarıyla önlerini açmak istiyoruz. Çalışanlarımızın mesleklerini sosyal hayatlarıyla uyumlu biçimde sürdürebilmelerini istiyoruz. Bunun için uzmanlık seviyelerine göre esnek çalışabilecekleri, daha yüksek hedeflerle performans gösterebilecekleri kurgular düşündük. Yüksek hedef-yüksek prim, esnek çalışma, part-time çalışma gibi seçenekler sunarak, ekip arkadaşlarımızın çalışma sistemlerini kendilerinin seçebileceği bir platforma dönüştük. Çalışanlarımızın geri bildirimlerinden yola çıkarak şekillendirdiğimiz proje, ekiplerde ilk andan itibaren pozitif bir motivasyon yarattı. Bundan sonraki süreçte de çağrı merkezi birimimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz."