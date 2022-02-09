Sigortam.net'in İhtiyari Mali Mesuliyet'e dikkati çeken sokak röportajları sosyal medyada ilgi topladı

İSTANBUL (AA) - Sigortam.net, trafik sigortası ve kasko için en önemli kapsamlardan birisi olan İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatına sokak röportajlarıyla dikkati çekti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, özellikle son dönemde araç bedellerinin yükselişi ve kışın artan kazalar nedeniyle daha da önem kazanan İMM konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sokak röportajları projesi gerçekleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan röportajlarda, İMM'nin açılımının ne olduğu sorulan vatandaşların çoğu, "İstanbul Meraklılar Merkezi", "İstanbul Metro Müdürlüğü" ve "İstanbul Mahalle Muhtarlığı" gibi yanıtlar verdi. Röportaja katılan az sayıdaki kişi ise İMM'nin avantajlarından haberdar olduğunu belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, İMM'nin, kaza durumunda müşteriyi çok büyük finansal sorumluluklar karşısında koruyan önemli bir teminat olduğunu vurgulayarak, "Çok az fiyat farkıyla sınırsız limite kadar koruma sağlayabiliyor. 'Müşterinin şampiyonu' olma vizyonuyla bu konuda toplumumuzu bilinçlendirmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uludüz, "Müşterinin şampiyonu" olmak hedefiyle 22 yıldır tüketicilere en doğru danışmanlık hizmetini sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde sigortacılığın gelişimine katkıda bulunacak adımları atarak sektörümüze değer yaratmaya odaklanıyoruz. Toplumda sigorta konusundaki farkındalığı artırmak, sigorta gibi karmaşık bir ürünü daha anlaşılır hale getirmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda, son dönemde önemi daha da artan İMM konusunda bilinç yaratmayı da önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Müşterilerimizin aldıkları poliçelerde kafalarının net olması bizim için çok önemli. Ek kapsamlı trafik sigortası veya kasko ürünlerinde uygun fiyat farklarıyla yüksek limitli İMM teminatı eklenmesi konusunda toplumu daha fazla bilgilendirmek istiyoruz. Sigortam.net müşterilerine baktığımızda, verdiğimiz danışmanlık sonrası İMM teminatına dikkat ederek poliçe süreçlerini tamamlayanların her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Bu, sigorta farkındalığı adına olumlu bir gelişme ancak daha gidecek çok yolumuz olduğunu biliyoruz. Sigortam.net olarak her koşulda müşterinin menfaatini koruyan bir danışman olarak bu konudaki bilinçlendirme faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

İMM

Verilen bilgiye göre, zorunlu trafik sigortası, standart kapsamda sadece karşı aracı koruyor ve limiti araç başına 50 bin TL ile sınırlı. Bir kaza durumunda 50 bin TL'yi aşan masraflar kişisel yükümlülük haline gelebiliyor. Ek kapsamlı trafik sigortası veya kasko ürünlerinde bulunan İMM, standart trafik sigortası teminatı dışında kalan bu kısmı güvenceye alıyor.

İMM, bir kazada hem trafik sigortası limitleri üzerinde kalan maddi hasarı öderken hem de karşı tarafa verilen zarar manevi olduğunda, açılacak bir tazminat davası sonucunda ödenecek bedeli de sigorta kapsamına alıyor. İMM, sadece karşı araçtaki hasarı karşılıyor. Araç sahiplerinin, kendi araçlarını da güvenceye almak için mutlaka kasko satın almaları gerekiyor.