Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma
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Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Şişli Mecidiyeköy'de polis ekipleri denetim yaptı.

Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma
30.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:25

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Şişli Mecidiyeköy'de polis ekipleri denetim yaptı. Denetimlerde polis ile sigortalı çalışan olduğunu ispat edemeyen motosikletli kurye arasında da tartışma çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 şehirde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kurdukları noktalarda denetleme yaptı. Bu kapsamda Şişli Mecidiyeköy'de araçları durduran polis ekipleri, sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olan sürücülerin geçişlerine müsaade edildi. Denetime takılan bir sürücü, "Uygulamalarda memnunuz, memur arkadaşlara kolay gelsin" dedi.

SİGORTALI OLDUĞUNU İSPAT EDEMEYİNCE POLİSLE TARTIŞTI

Denetimlerde durdurulan bir motosikletliyi polis ekipleri izin belgesi olup olmadığını sordu. Bunun üzerine sürücü sigortalı çalışan olduğunu belirterek kuryelik yaptığını söyledi. Polis ekipleri de sigortalı olup olmadığına dair ispat göstermelerini istedi. Şahıs cep telefonu üzerinden sigortalı çalışan olduğunu ispat edemeyince polis ile arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra sigortalı çalışan olduğunu gösteren kurye yoluna devam etti.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

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