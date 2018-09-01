Devletten Sigortalı Anneye 7 Bin 376 Lira Maddi Destek

Devlet yeni anne olanlara 4 farklı maddi destek sağlıyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anneye devlet; 300 lira çocuk parası, 149 lira süt parası, 5 bin 50 lira iş görmezlik ödeneği ve 1877 lira yarım gün çalışma ödeneğiyle birlikte 7376 lira ödeme yapacak.

HANGİ ŞARTLARDA ÖDEME YAPILIYOR?

Doğum parasını almak için kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor.

6 AY YARIM GÜN ÇALIŞIP TAM MAAŞ ALACAK

İş Bir kereye mahsus 149 lira süt parası alan anne, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Bu da asgari ücretli çalışan için en az 5 bin 50 lira. Bu ödeme e-Devlet üzerinden takip edilmeli. Sigortalı çalışan tüm kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek.

TOPLAM 7 BİN 376 LİRA ÖDEME YAPILACAK

Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 938.5 lirasını ise devlet, İşkur aracılığıyla ödeyecek. Bu haktan yararlanmak için analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde 'İşkur'a müracaat edilecek. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anneye devlet; 300 lira çocuk parası, 149 lira süt parası, 5 bin 50 lira iş görmezlik ödeneği ve 1877 lira yarım gün çalışma ödeneğiyle birlikte 7 bin 376 lira ödeme yapacak.