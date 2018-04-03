Sigortalanan Tarımsal Varlık Bedeli Yıllık Bazda Yüzde 24 Arttı

2018 yılı ilk çeyreğinde ülke genelinde tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan tarımsal varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış ile 19 milyar TL'ye yükseldi.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.'den (TARSİM) yapılan açıklamada Sistem'in 2018 yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdüğü ve tüm branşlarda başarılı sonuçlar elde edildiği belirtildi. Kurum'dan yapılan açıklamada, 2018 yılında, ülke genelinde tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan tarımsal varlık bedelinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış ile 19 milyar TL'ye, toplam prim üretiminin yüzde 15 artış ile 1 milyar 200 milyon TL'ye, sigortalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedinin yüzde 33 artış ile 748 bin adede, poliçe adedinin 1 milyon 200 bin adede ve sigortalı alanın 17 milyon dekara ulaştığı bildirildi.

Açıklamada ilçe bazlı kuraklık verim sigortası ve hayvan hayat sigortaları ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

"Geçtiğimiz yıl sadece buğday ürününde uygulamaya alınan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, 2018 yılı ekilişleriyle ilgili olarak buğday ile birlikte arpa, çavdar, tritikale, yulaf ve bu ürünlerin tohumluklarına da teminat verilmeye başlandı. Bu ürünler, başta kuraklık olmak üzere, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerine karşı güvence altına alınabiliyor ve çeşitli indirim olanaklarının yanı sıra Devletimiz üreticimizin primine yüzde 60 oranında destek sağlıyor.

Bu yılı değerlendirdiğimizde, 69 ilin 444 ilçesindeki 6 bin 300'ün üzerindeki köyde 83 bin adet poliçe tanzim edilmiştir. Geçen yıl ile mukayese edildiğinde yüzde 21'lik artış yaşanmıştır. Ayrıca 1 milyon 400 bin dekar alan sigortalanmış olup, en çok poliçe tanzim edilen iller sırasıyla Sivas, Ankara, Kütahya, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Afyon olmuştur. Bu durum üreticimizin sigortayı benimsediğini, ilginin bir önceki yıla göre arttığını ortaya koymaktadır.

Hayvan hayat sigortalarında yüzde 33 artış

Geçtiğimiz yıl hırsızlık, bu yıl ise ihbari mecburi hastalıkların büyük bir çoğunluğunun teminat kapsamına alınması ve Devletimizin ülkemizdeki hayvancılık sektörünü teşvik etmeye yönelik hayata geçirdiği projeler, Hayvan Hayat Sigortalarına ivme kazandırmış, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 oranında artış yaşandı."

İlerleyen dönemlerde, çok daha fazla üreticinin Sistem'e dahil olup, TARSİM'in sunduğu imkanlardan faydalanmasının hedeflendiğinin belirtildiği açıklamada "Üretimini kesintisiz bir şekilde devam ettirerek, rahat bir nefes almasıdır. Üreticimizin refahının ve ülkemizdeki tarımsal üretimin arttırılmasına odaklanarak, Sistem'in sürdürülebilir yapısının korunmasına ve sigorta kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalarımıza ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda ara vermeden devam edeceğiz" denildi. - İSTANBUL