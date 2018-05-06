Sigortada 'Yol Haritası' Hazırlanıyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, sigorta sektöründe kamuyunu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık Gözetim ve Denetim Politika Belgesi hazırlanacağını, bu belgenin sektörde bir yol haritası niteliğinde olduğunu ve yatırımların önünü açacağını söyledi.