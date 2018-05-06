Sigortada 'Yol Haritası' Hazırlanıyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, sigorta sektöründe kamuyunu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık Gözetim ve Denetim Politika Belgesi hazırlanacağını, bu belgenin sektörde bir yol haritası niteliğinde olduğunu ve yatırımların önünü açacağını söyledi.

Sigortada 'Yol Haritası' Hazırlanıyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, sigorta sektöründe kamuyunu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık Gözetim ve Denetim Politika Belgesi hazırlanacağını, bu belgenin sektörde bir yol haritası niteliğinde olduğunu ve yatırımların önünü açacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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