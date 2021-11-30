Sigortada dijital platformların payı yüzde 45 arttı

Bankaların bireysel krediler, kredi kartı ve yatırım gibi hizmetlerine yönelik tekliflerini tek çatı altında buluşturan TeklifimGelsin.com, dijital sigorta platformu Sigortayeri.com ile iş birliğine imza attı. Bu kapsamda TeklifimGelsin.com, kullanıcılarına 30 saniyenin altında tüm sigorta ürünlerine Sigortayeri üzerinden karşılaştırma ve başvuru imkanı sunacak.

Pandemi, dijital sigortalara ilgiyi artırdı. Türkiye Sigorta Birliği tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk 3 ayında dijital sigortaların toplam satışlardan aldığı pay yüzde 45 artarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8'den yüzde 5,5'e yükseldi.

Trafik, kasko, DASK, konut ve tamamlayıcı sağlık sigortaları gibi çok sayıda ürünü tek çatı altında buluşturan dijital platformların sigorta ürünlerinin erişebilirliğini ve sigorta bilincini artırdığına dikkat çeken TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO'su İhsan Cem Zararsız, "Dijital kanallardan sigorta ürünlerinin satışına giderek artan talep, genç nufüsun finansal dünyadaki hareketliliği dijital platformlarda sunulan sigorta ürünlerini de çeşitlendirdi. Sektörün artan dinamizmi karşısında Sigortayeri ile yaptığımız reklam ve tanıtım işbirliği ile kullanıcılarımızın 30 saniyenin altında istediği sigorta ürününe en avantajlı şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Site ziyaretçilerimiz, aradıkları sigorta ürünlerine ilişkin tekliflere, Sigortayeri üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilecekler" dedi.

FİNANSAL OKURYAZARLIK BİLİNCİ SİGORTALILIK ORANINA YANSIYOR

Artış gösteren finansal okuryazarlık bilincinin sigortalılık oranına da yansıdığını belirten Zararsız, "Sektörün prim üretimi Ocak-Mayıs 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artışla 38,5 milyar liraya ulaştı. Sektördeki hızlı büyüme, dijital sigortacılıkta faaliyet gösteren platformlara yönelik yatırımları da artırıyor. Sigortayeri iş birliğiyle daha önce sigorta ürünü kullanmayanlar ile mevcut ürünlerini yenilemeyi düşünenlere tüm sigorta tekliflerini 30 saniyenin altında ulaşmalarına katkıda bulunacağız. Sigortalıların geleceğini güvence altına alarak onların kötü sürprizlerle karşılaşmalarının önüne geçebilmek için kullanıcı deneyimini en üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerinde bulundu.

TÜM FİNANS İŞLEMLERİNİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYACAK

7 milyon liralık değerleme üzerinden ön tohum yatırımı alarak haziran ayında faaliyete geçtiklerini hatırlatan Zararsız, "TeklifimGelsin olarak yeni yıl itibariyle tohum yatırım turumuzu tamamlamayı, ölçeklenerek büyümeyi ve sunduğumuz hizmet sayısını artırmayı planlıyoruz. 2022'nin ilk çeyreğinde 2 milyar liradan fazla yatırım ve kredi işlemlerine aracılık etmeyi hedefliyoruz. Kullanıcılarımızın finansal dünyadaki tüm işlemlerini tek bir çatı altında toplamak üzere sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarını da 2022'de tamamlayacağız" diye konuştu.