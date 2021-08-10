Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte değişiklik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), "SEDDK'nin Sigorta Tahkim Komisyonu'nun iş ve işlemlerine ilişkin yetki ve görev alanı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uyumlu olacak şekilde netleştirilmiştir.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), "SEDDK'nin Sigorta Tahkim Komisyonu'nun iş ve işlemlerine ilişkin yetki ve görev alanı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uyumlu olacak şekilde netleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

SEDDK'nin Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin SEDDK'den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin düzenleme ve denetleme görev ve yetkilerinin, 18 Ekim 2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (SEDDK) devredildiği anımsatıldı.

Açıklamada, SEDDK tarafından hazırlanan ve 10 Ağustos 2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile SEDDK'nin Sigorta Tahkim Komisyonu'nun iş ve işlemlerine ilişkin yetki ve görev alanının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uyumlu olacak şekilde netleştirildiği bildirildi.

Alternatif uyuşmazlık çözüm merkezlerinden biri olan Sigorta Tahkim Komisyonu'na kuruluş tarihinden bugüne dek yaklaşık 682 bin başvuru gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komisyona 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,68 oranında bir artışla 128 bin 878 adet başvuru yapılmış olup bu başvurular 4 aydan kısa bir sürede, Komisyon nezdinde görev yapan, alanında ihtisaslaşmış hakemler tarafından karara bağlanmıştır. Komisyona yapılan başvurulardaki bu artış ve mevcut başvuruların yoğunluğu dikkate alınarak, SEDDK tarafından ihdas edilen Yönetmelik ile Komisyonun işleyişine ilişkin güçlendirme ve iyileştirmeler yapılmıştır. Diğer yandan, Komisyonda görev yapan hakemlerin tarafsızlık ve bağımsızlığı hususu da 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt