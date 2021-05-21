Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta görüşülmeye başlanan Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta görüşülmeye başlanan Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

On sekiz yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulun da kabul edilerek yasalaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel...
Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel...

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