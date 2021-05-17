Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin geneli üzerinde milletvekilleri değerlendirmede bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin geneli üzerinde milletvekilleri değerlendirmede bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, yasa yapma tarzını eleştirerek, yakın dönemde üzerinde tartışılmadan Meclis'ten geçirilen düzenlemelerin, yaşanan sorunlardan dolayı yeniden teklifle gündeme getirildiğini söyledi. Kuşoğlu, teklifte Kovid-19'la mücadele kapsamında düzenlemenin bulunmadığını öne sürdü.

Kuşoğlu, sigortacılıkla, trafik kanunuyla ilgili düzenlemelerin çok teknik konular olduğunu ve bunların bir bütün olarak ayrıca ele alınması gerektiğini belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, teklifin en önemli düzenlemesinin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'ne ilişkin madde olduğunu dile getirerek, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin yanlış olduğunun ikrarıdır bu madde. Deniyor ki, 'Kalkınmayı çıkarıyorum, Finansal İstikrar Komitesi olarak devam edeceğim.' Niçin böyle bir yol çizildiğinin özeleştirisinin yapılması lazım." diye konuştu.

Sigortacılığın kamu uhdesinde olması gerektiğini savunan Paylan, "Kamunun, mutlaka vatandaşına gelecekte hayatını düzgün bir şekilde sürdürebilecek bir emekli maaşını sağlaması gerekir. Bunun 18 yaş altına yayılmasından ziyade vatandaşların kamunun emeklilik sistemine güvenmesini ve buradaki sistemin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. BES'in, 18 yaş altına yayılmasına karşıyız." dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Türkiye'nin ciddi sorunlar yaşadığını, bu teklifte ülkedeki bu sorunları çözecek düzenlemelerin yer almadığını öne sürdü. Teklifte, kamu mali yönetimiyle ilgili maddelerin olmasını beklediklerini söyleyen Usta, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler, AK Parti hükümetlerinde çıkarılan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ruhundan Türkiye her geçen gün uzaklaşıyor." ifadesini kullandı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kovid-19'un ülkeleri olumsuz etkilediğini, Türkiye ekonomisinin bu zorlu şartlarda büyümeyi başaran ender ülkelerden birisi olduğunu belirtti.

Kalaycı, "Sanayicimiz, ihracatçımız tarih yazıyor. Bunu nasıl göremeyiz? Aylık ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihi rekorları kırılıyor. Komisyon üyelerinin aylık ihracat rakamlarından haberi yoksa yadırgarım." şeklinde konuştu.

Konya Ovası'nda kuraklık yaşandığına dikkati çeken Kalaycı, "Kuraklık nedeniyle ekinler yandı. Şu anda da yeşil sebzelere sirayet etmeye başladı. Yağış olması için dua ediyoruz. Bizim de yapacaklarımız var. KOP'un uygulamaya geçmiş olması çok önemli ama yetmiyor. Dış havzalardan mutlaka Konya Ovası'na su getirecek projelerin ortaya konulması lazım. DSİ'nin bu konuda projeleri var. Bu çalışmaların hızlandırılmasını bekliyoruz."

Kalaycı, sigorta yaptırmayan küçük çiftçiye de el uzatılması gerektiğini dile getirdi.

"Algı oluşturmaya değil, doğru bilgilendirmeye davet ediyorum"

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, kanun teklifinin, 8 kanun bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngördüğünü belirtti.

Teklifteki düzenlemelere ilişkin bilgi veren Aydemir, muhalefetin bir maddeyi baz alarak hükümeti eleştirmek istediğini söyledi. Milletvekilleri için, doğru söylemenin şart olduğunu vurgulayan Aydemir, "Milletvekillerini algı oluşturmaya değil milleti doğru bilgilendirmeye davet ediyorum" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'ne ilişkin değişikliğin teklifin öne çıkan düzenlemesi olduğunu dile getirerek, "Siyaset esas kararı verirken ona hatırlatma yapacak olan kurumlardır. Burada öyle bir komisyon oluşturuyorsunuz ki, tokmağı yine tek bir insan alıyor. Siyaseti dengeleyecek mekanizmaları bu maddeyle emir altına alıyorsunuz. '128 milyar dolar nerede?' şeklindeki tartışma da bu nedenle." sözlerini sarf etti.

"Orta Vadeli Program ile oynamayın"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, teklifin bu haliyle yasalaşması halinde gelecek 5-10 yılı etkileyeceğini, bu nedenle tartışılan düzenlemelerin hafife alınmaması gerektiğini ifade etti.

2012'den sonraki ekonomi politikalarında mikro yaklaşımın söz konusu olduğunu savunan Yılmaz, makro perspektifin söz konusu olmadığını öne sürdü.

Yılmaz, "Bu yasa teklifindeki en önemli husus, ekonominin anayasası olan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'ndaki değişikliktir. Orta vadeli program, toplumla siyasi kurum arasında bir toplumsal sözleşmedir. Bu perspektif ortada kalmadı. Orta vadeli programla oynamayın. Bundan vazgeçin." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, kanun teklifindeki düzenlemelerle ilgili bir etki analizinin bulunmadığını savunarak, "Üzerinde çalışılmadan, hatalarla bu düzenlemeler getiriliyor ve daha sonra bunu düzeltmek için yeniden komisyona getiriyorsunuz. Yapısal düzeltmeler yerine günü kurtarıcı önerilerle getiriyorsunuz, halbuki yapılacak çok daha fazla iş var." değerlendirmesini yaptı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, kanun teklifinde esnafın, çiftçinin, işçinin bulunmadığını öne sürdü. Ekonomi Reformları Eylem Planı ile ilgili düzenlemenin bu teklifte bulunmadığını söyleyen Şener, daha önce çıkarılan, işlemeyen maddelerin yeniden bu kanun teklifine konulduğunu savundu.

Konuşmaların ardından teklifin maddeleri üzerindeki müzakerelere geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan