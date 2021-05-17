Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifin ilk imza sahibi AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, kanun teklifinin içeriği hakkında komisyon üyelerine bilgi verdi. Güneş, kanun teklifinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reformları paketinde kanuni düzenleme gerektiren değişikliklerden bir kısmının dikkate alındığını belirtti.

Sayıları 23 milyon olan 18 yaş altı gençlere ve çocuklara Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) geçebilme imkanı sağlandığını bildiren Güneş, "10 yılda 2,4 milyon çocuğumuzun BES'e girmesini ve 32 milyar liralık bir gelir olmasını beklemekteyiz." dedi.

Güneş, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına ilişkin de imkan sağlandığını söyledi.

Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntılarını aşmak ve istihdamı desteklemek amacıyla bu işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödedikleri sigorta primlerinin, Hazine destekli kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan ve dolaylı olarak hakim sermayedar olduğu bankalardan 30 Haziran 2022'ye kadar kullanacakları kredilerde faiz veya kar payı bakiyesinden düşüleceğini ifade eden Güneş, "50'nin altında çalışanı bulunan küçük ve mikro ölçekli işletmelerde yeni istihdamı sağlamak veya pandemiden dolayı nakdi yardım alanların tekrar işe dönmesine fırsat vermek için düzenleme yapılmaktadır." diye konuştu.

Sigorta ve reasürans teminatı bulunmayan riskler ve özellik arz eden riskler için daha hızlı çözüm üretme ve ölçek ekonomisinden faydalanmanın amaçlandığını dile getiren Güneş, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin daha etkin ve daha şeffaf bir kurumsal yapı oluşturulacak şekilde yeniden yapılandırılmasının hedeflendiğini de kaydetti.

Güneş'in sunumunun ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan