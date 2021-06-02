'Sigortacılık Haftası' Dolayısıyla Makam Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Sigortacılık Haftası' Dolayısıyla Makam Ziyareti

'Sigortacılık Haftası' Dolayısıyla Makam Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komite Başkanı Serap Taşçı ve üyeleri 'Sigortacılık Haftası' nedeniyle Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komite Başkanı Serap Taşçı ve üyeleri 'Sigortacılık Haftası' nedeniyle Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komite Başkanı Serap Taşçı Sigortacılığın geliştirilmesi ve sigortacılık bilincinin oluşturulması amacıyla her yıl mayıs ayının son haftasında gerçekleştirilen "Sigorta Haftası" nedeniyle yapılan çalışmalar hakkında Vali Aydın Baruş'a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesi, toplumda sigorta bilincinin artırılması, sigortacı ve sigortalı arasındaki güvenin daha da yükseltilmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Sigorta Haftası'nın tüm sigortacılarımızın ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin İlker Kaleli Acun Ilıcalı Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Ergin Ataman Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Sigortacılık Haftası' Dolayısıyla Makam Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 17:51:02. #1.15#

title