'Sigortacılık Haftası' Dolayısıyla Makam Ziyareti

Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komite Başkanı Serap Taşçı ve üyeleri 'Sigortacılık Haftası' nedeniyle Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komite Başkanı Serap Taşçı ve üyeleri 'Sigortacılık Haftası' nedeniyle Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komite Başkanı Serap Taşçı Sigortacılığın geliştirilmesi ve sigortacılık bilincinin oluşturulması amacıyla her yıl mayıs ayının son haftasında gerçekleştirilen "Sigorta Haftası" nedeniyle yapılan çalışmalar hakkında Vali Aydın Baruş'a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesi, toplumda sigorta bilincinin artırılması, sigortacı ve sigortalı arasındaki güvenin daha da yükseltilmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Sigorta Haftası'nın tüm sigortacılarımızın ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre