Sigortacılık Alanında Veripark'ın Hizmetleri

VeriPark Kıdemli Müşteri Yöneticisi Onur Çınga, VeriPark'ın sigortacılık alanındaki hizmetlerini Wise TV'ye anlattı.

Sigortacılık alanında Dynamics CRM tabanlı bir altyapı sağladıklarını, VeriTouch isimli sigortacılık adına özel bir çözümlerinin olduğunu belirten Çınga, sigortacılık alanında online çözümler de geliştirdiklerini böylelikle çok daha yüksek kalitede satış yapılabildiğini ifade etti.