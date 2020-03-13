Sigortacıların 20 trilyon dolar yatırımı baskı altında
Koronavirüs nedeniyle sigorta şirketlerinin 20 trilyon dolar büyüklüğündeki varlık yatırımları baskı altında.
13.03.2020 05:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:01
Koronavirüs nedeniyle sigorta şirketlerinin 20 trilyon dolar büyüklüğündeki varlık yatırımları baskı altında. Portföylerinde büyük değişiklikler olabilir. Ayrıca poliçelere risk olarak dahil edilmeyen 'pandemi' etkileriyle dünya çapında iflasların bu yıl yüzde 2,4 artması öngörülüyor.
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Kaynak: Dunya.com