Sigortacıların 20 trilyon dolar yatırımı baskı altında Koronavirüs nedeniyle sigorta şirketlerinin 20 trilyon dolar büyüklüğündeki varlık yatırımları baskı altında.

Koronavirüs nedeniyle sigorta şirketlerinin 20 trilyon dolar büyüklüğündeki varlık yatırımları baskı altında. Portföylerinde büyük değişiklikler olabilir. Ayrıca poliçelere risk olarak dahil edilmeyen 'pandemi' etkileriyle dünya çapında iflasların bu yıl yüzde 2,4 artması öngörülüyor.