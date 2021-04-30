Sigortacıların sorunları ATO'nun toplantısında ele alındı

Ankara Ticaret Odasının (ATO) sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren üyeleri; talep, görüş ve önerilerini çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkililerine iletti.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren üyeleri; talep, görüş ve önerilerini çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkililerine iletti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, sigortacılık sektörünün önemine değinerek "Ticaret ve ekonominin de sigortası durumundaki sektörün hak ettiği değere kavuşabilmesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'nun, sigortacılık sektörünün gelişmesi konusunda yaptığı çalışmalardan söz eden Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sektörün finansman ihtiyacını sağlamaya yönelik protokolü hayata geçirdiklerini bildirdi.

ATO'ya kayıtlı yaklaşık 2 bin işletmenin sigortacılık alanında faaliyet gösterdiğini kaydeden Yılmaz, "Güveni temsil eden sigortacılığın, diğer ülkeler gibi ülkemizde de en saygın meslekler arasında yer alması için çağın ihtiyaçlarına göre düzenlemelere gidilmeli. Bu noktada ise SEDDK ile yakından çalışarak süreç boyunca her türlü sorumluluğu almaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Sigorta yasası güncellenmeli"

SEDDK İkinci Başkanı Ali Ersoy da yaptıkları düzenlemelerle sektörün sorunlarını aşmaya çalıştıklarını belirterek, "ATO da her daim fikirlerini bizlerle paylaşarak destekçi oldu. İletişimimizi bundan sonra da karşılıklı görüşmelerle yürüteceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ATO 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hacı Ali Yücel ise salgın sürecinde sigorta sektörünün iyi bir sınav vermesine rağmen bazı sorunların hala devam ettiğini kaydetti.

Yüksel, "Günümüz şartlarına göre yetersiz kalan sigorta yasasını güncelleyip, yasal düzenlemeleri bir an önce yaparak daha sade, anlaşılır ve bütün paydaşları kapsayıcı bir hale getirmemiz gerekiyor." önerisinde bulundu.

Toplantıda sektör temsilcileri, SEDDK yetkililerine, "asli görevi acentelik olmayan firmaların sigortacılık faaliyeti sürdürerek haksız rekabet ortamı oluşturması ve mesleğin güvenilirliğine zarar vermesinin engellenmesi, sigorta şirketlerinin sigorta poliçesine aracılık eden tüm kurumların, poliçe teminat, prim ve tüm detaylarda eşit şartlarda faaliyet yürütebilmesinin sağlanması" gibi konulardaki taleplerini ilettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun