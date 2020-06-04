Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek Nazilli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi, yürürlüğe giren "Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler" yönetmeliği hakkında üyelerine uyarıda bulundu.

Nazilli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi, yürürlüğe giren "Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler" yönetmeliği hakkında üyelerine uyarıda bulundu.

Nazilli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi Başkanlığı tarafından sigorta acenteleri adına yapılan açıklamada; "2007 yılında çıkarılan 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ile birlikte sektörümüzün temel çizgileri belirlenmiş, başka bir iş kolunda ek faaliyet göstermemiz kati suretle yasaklanmış, kazancımız yalnızca acentelik faaliyetleriyle sınırlandırılmıştır. Ancak bu yönetmelik ile sigortacılıkla ilgisi olmayan turizm acenteleri; seyahat sigortası, telefon bayileri, beyaz eşya bayileri; elektronik cihaz sigortası, makine üreticileri; makine kırılması sigortası, tekne üreticileri, tekne sigortası, emlakçılar, konut sigortası ve deprem sigortası gibi ürünleri satabilecektir. Kısaca hayat ve motorlu taşıt sigortası dışında tüm branşlarda satış yapabilmelerinin yolu açılmıştır.

Bununla birlikte sektörde faaliyet gösterecek olanların 4 yıllık üniversite ya da en az 2 yıllık sigortacılık bölümü mezunu olması, sektörde en az 2 yıl tecrübesi bulunması, ilgili kanunlara tam hakim olması şartları uygulanmaktadır. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'sigorta pazarını büyütmek' adı altında 9 Mayıs 2020 tarihinde uygulamaya aldığı yönetmelik; poliçe düzenleme yetkisi olmayan kişi ve kurumların da poliçe kesmesine müsaade edecektir. 14 Haziran 2007 tarihinde çıkartılan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile mesleğimizin sınır taşları belirlenmiş olmasına karşın bugün gelinen noktada çıkartılan yönetmelikler, o günle bu gün arasında çelişkiler barındırmaktadır.

Aynı il içinde acenteler arasında iş paylaşımı yapabildiği ortamda, linkler verilerek, işin ehli olmayan farklı alternatif satış kanallarına poliçe düzenleme yetkisinin verilmesi 5684 sayılı kanunun çıkması ile birlikte 12 yıldır düzene giren mesleğimize darbe vuracağı aşikardır. Poliçe satış kanalı olarak acentelere yüklenen sorumlulukların bilincinde olarak acenteler dışında ehil olmayan kanalları devreye almak sektörümüze ivme kaybettirecektir. Bu nedenle taşıma kapasite raporunda bile acente fazlası olan sektörümüzde acente dışında başka kanal aramaya gerek bulunmamaktadır diye düşünüyoruz. Son çıkan yönetmelik 18 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan genelgeye bile aykırılık göstermektedir.

Yönetmeliğin uygulanması halinde asıl işi sigortacılık olmayan ve sattığı ürünle ilişkili olması kaydıyla mal ve hizmet satışı yapan işletmelere poliçe düzenleme yetkisi verilmiştir. Bu düzenleme ile isteyen istediği yere iş yönlendirip 'Hizmet bedeli' adı altında komisyon alabilir olacaktır. Sigorta acentelerine alternatif bir satış ağının önü açılmıştır. Bu nedenlerle de biz Sigorta Acenteleri olarak, meslek disiplinine aykırı hükümler taşıdığına inandığımız bu yönetmeliğin iptalini bekliyor, bakanlığımızın bu çağrımıza kayıtsız kalmayacağına yürekten inanıyor, bu çağrımızı bir kez daha kamuoyu önünde tekrarlıyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA