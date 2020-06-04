HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Nazilli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi, yürürlüğe giren "Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler" yönetmeliği hakkında üyelerine uyarıda bulundu.

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek
04.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:45

Nazilli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi, yürürlüğe giren "Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler" yönetmeliği hakkında üyelerine uyarıda bulundu.

Nazilli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi Başkanlığı tarafından sigorta acenteleri adına yapılan açıklamada; "2007 yılında çıkarılan 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ile birlikte sektörümüzün temel çizgileri belirlenmiş, başka bir iş kolunda ek faaliyet göstermemiz kati suretle yasaklanmış, kazancımız yalnızca acentelik faaliyetleriyle sınırlandırılmıştır. Ancak bu yönetmelik ile sigortacılıkla ilgisi olmayan turizm acenteleri; seyahat sigortası, telefon bayileri, beyaz eşya bayileri; elektronik cihaz sigortası, makine üreticileri; makine kırılması sigortası, tekne üreticileri, tekne sigortası, emlakçılar, konut sigortası ve deprem sigortası gibi ürünleri satabilecektir. Kısaca hayat ve motorlu taşıt sigortası dışında tüm branşlarda satış yapabilmelerinin yolu açılmıştır.

Bununla birlikte sektörde faaliyet gösterecek olanların 4 yıllık üniversite ya da en az 2 yıllık sigortacılık bölümü mezunu olması, sektörde en az 2 yıl tecrübesi bulunması, ilgili kanunlara tam hakim olması şartları uygulanmaktadır. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'sigorta pazarını büyütmek' adı altında 9 Mayıs 2020 tarihinde uygulamaya aldığı yönetmelik; poliçe düzenleme yetkisi olmayan kişi ve kurumların da poliçe kesmesine müsaade edecektir. 14 Haziran 2007 tarihinde çıkartılan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile mesleğimizin sınır taşları belirlenmiş olmasına karşın bugün gelinen noktada çıkartılan yönetmelikler, o günle bu gün arasında çelişkiler barındırmaktadır.

Aynı il içinde acenteler arasında iş paylaşımı yapabildiği ortamda, linkler verilerek, işin ehli olmayan farklı alternatif satış kanallarına poliçe düzenleme yetkisinin verilmesi 5684 sayılı kanunun çıkması ile birlikte 12 yıldır düzene giren mesleğimize darbe vuracağı aşikardır. Poliçe satış kanalı olarak acentelere yüklenen sorumlulukların bilincinde olarak acenteler dışında ehil olmayan kanalları devreye almak sektörümüze ivme kaybettirecektir. Bu nedenle taşıma kapasite raporunda bile acente fazlası olan sektörümüzde acente dışında başka kanal aramaya gerek bulunmamaktadır diye düşünüyoruz. Son çıkan yönetmelik 18 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan genelgeye bile aykırılık göstermektedir.

Yönetmeliğin uygulanması halinde asıl işi sigortacılık olmayan ve sattığı ürünle ilişkili olması kaydıyla mal ve hizmet satışı yapan işletmelere poliçe düzenleme yetkisi verilmiştir. Bu düzenleme ile isteyen istediği yere iş yönlendirip 'Hizmet bedeli' adı altında komisyon alabilir olacaktır. Sigorta acentelerine alternatif bir satış ağının önü açılmıştır. Bu nedenlerle de biz Sigorta Acenteleri olarak, meslek disiplinine aykırı hükümler taşıdığına inandığımız bu yönetmeliğin iptalini bekliyor, bakanlığımızın bu çağrımıza kayıtsız kalmayacağına yürekten inanıyor, bu çağrımızı bir kez daha kamuoyu önünde tekrarlıyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Ekonomi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Ekonomi
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Ekonomi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Ekonomi
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu Ekonomi
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Ekonomi
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
İBB, '3 katı fiyatına cerrahi maske alındı' iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek
İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha...
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Adnan Menderes Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Serel Yereli Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Mete Gazoz Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 09:45:35. #1.14#
title