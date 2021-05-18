Sigorta ve emeklilik ürünleri Yapı Kredi Mobil'de erişime sunuldu
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Sigorta ve emeklilik ürünleri Yapı Kredi Mobil'de erişime sunuldu

Sigorta ve emeklilik ürünleri Yapı Kredi Mobil'de erişime sunuldu
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Yapı Kredi Mobil kullanıcıları, DASK Sigortası, KASKO Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, bireysel emeklilik, Dijital Koruma Sigortası ürünlerine 7/24 diledikleri yerden, diledikleri zamanda ulaşabiliyor.

Yapı Kredi Mobil kullanıcıları, DASK Sigortası, KASKO Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, bireysel emeklilik, Dijital Koruma Sigortası ürünlerine 7/24 diledikleri yerden, diledikleri zamanda ulaşabiliyor.

Yapı Kredi açıklamasına göre, finansal ihtiyaçlara uzaktan erişimin büyük önem taşıdığı bu dönemde Yapı Kredi, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya ve "bankacılığın sınırlarını" kaldırmaya devam ediyor. Yapı Kredi Mobil üzerinden verilen hizmetleri genişletmeye devam eden Banka, dijital kanallar üzerinden verdiği sigorta hizmetlerinin çeşitliliğini de artırıyor.

Yapı Kredi Mobil ile kullanıcılar, DASK Sigortası, KASKO Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, bireysel emeklilik, Dijital Koruma Sigortası ürünlerine 7/24 diledikleri yerden, diledikleri zamanda ulaşabiliyor.

"Sigorta ve emeklilik işlemlerine dijital kanallardan ulaşma talebi daha da arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, dijital kanalları sürekli geliştirmeye odaklanarak sunulan sigorta hizmetlerinin çeşitliliğini artırmaya öncelik verdiklerini bildirdi.

Ülgen, "Bankaların birer finansal market olarak konumlanmaları, tüm finansal ihtiyaçların yanı sıra sigorta ihtiyaçları için de çözümler sunmalarını gerektiriyor. Sigorta ürünleri de bu açıdan bankacılığı tamamlayıcı bir özellik taşıyor. Yapı Kredi olarak, bu hizmetlerimizi yeni teknolojilerin sağladığı kolaylıklarla birleştirerek müşteri memnuniyetimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz. Müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sigorta ve emeklilik ürünlerinin geniş ürün yelpazesiyle tüm kanallarımızda yer almasına önem veriyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte de müşterilerimizin sigorta ve emeklilik işlemlerine dijital kanallardan ulaşma talebi daha da arttı. Biz de Yapı Kredi olarak müşterilerimizi, dijital kanallarımız aracılığıyla özel avantajlar ve yeni fonksiyonlarla sigorta ve emeklilik ürünleriyle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

2020 yılı ortasında Yapı Kredi dijital kanallarından sunulmaya başlayan DASK Sigortası ile kısa sürede 30 bine yakın müşteriye ulaştıklarını bildiren Ülgen, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz, ister ilk defa DASK sigortası alsın isterse mevcut poliçesini yenilesin, çok kolay adımlarla poliçelerini oluşturulabiliyor. Diğer yandan müşterilerimizin araçlarını, tüm risklere karşı sigortalayan ve kendi isteklerine göre teminat seçimi yapabilecekleri KASKO Sigortası ürününü de Yapı Kredi Mobil'den sunuyoruz. Mesleklere özel indirimler, sürüş şekline göre belirlenen avantajlar ve dijital kanallarımıza özel yüzde 10 World Puan kampanyasıyla birlikte müşterilerimiz ekonomik fiyatlarla KASKO Sigortası'na dijital kanallarımızdan erişebiliyor. Ayrıca, Yapı Kredi Mobil'le birkaç adımda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşılamadığı ya da ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılamak amacıyla düzenlemeye konulan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na da ulaşılabiliyor. Dijital kanallarımız aracılığıyla diledikleri yer ve zamandan yaptırılabilecek bu sigortada, mobil kanala özel indirimlerimizle sağlıklarını teminat altına alabiliyorlar.

Tasarrufları için bireysel emeklilik sistemini tercih eden müşterilerimize mevcut BES sözleşmeleri ile ilgili birçok işlemi yapma imkanını Yapı Kredi Mobil'de sunuyoruz. Dijital mecraların kullanımının büyük artış gösterdiği bu dönemde, şifre koruma, kimlik koruma gibi teminatları sunan Dijital Koruma Sigortası ürünümüzle Yapı Kredi Mobil üzerinden sadece 3 adımda bu riskleri teminat altına alma imkanı sağlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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