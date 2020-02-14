Sigorta sözleşmelerinde yönetmelik değişikliği

14.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:52

Sigortacılar, sigorta ettiren ve sigortalının fiziki olarak karşı karşıya gelmelerinin mümkün olmadığı hallerde kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla sigorta yaptıran kişiyi bilgilendirebilecek.