Sigorta Sisteminde Yapılan Değişiklik Salgın Mağduru İşletmeleri Vurdu Salgın döneminde ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalan birçok işveren zararlarını karşılamak için anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerine başvuru yaptı.

Salgın döneminde ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalan birçok işveren zararlarını karşılamak için anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerine başvuru yaptı. Ancak 2002'deki SARS salgını sonrasında sigorta sektöründe yapılan değişiklikler iş sahiplerinin sigortayı devreye sokmalarını zorlaştırıyor Kaynak: DailyMotion.com