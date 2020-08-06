Sigorta Sisteminde Yapılan Değişiklik Salgın Mağduru İşletmeleri Vurdu
Salgın döneminde ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalan birçok işveren zararlarını karşılamak için anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerine başvuru yaptı.
06.08.2020 19:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:56
Salgın döneminde ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalan birçok işveren zararlarını karşılamak için anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerine başvuru yaptı. Ancak 2002'deki SARS salgını sonrasında sigorta sektöründe yapılan değişiklikler iş sahiplerinin sigortayı devreye sokmalarını zorlaştırıyor
Kaynak: DailyMotion.com