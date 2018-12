Sigorta Şirketlerinden Fabrikalara İnceleme

Fabrikalarda bu yıl meydana gelen hasarlar nedeniyle sigortacılar, sanayi kesimine yönelik sigortalarda temkinli hareket etme kararı aldı. Sanayi üretimi için makine kırılma sigortasının önemine değinen Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, "İşletmeler, makine kırılması sigortasını pahalı makineler için yapmadıkları takdirde arıza ve ziyan durumunda oldukça yüksek miktarda zararla karşı karşıya kalıyorlar" dedi.

Fabrikalarda bu yıl meydana gelen hasarlar nedeniyle sigortacılar, sanayi kesimine yönelik sigortalarda temkinli hareket etme kararı aldı. Özellikle riskli sektörlerde sigorta yaptıramama paniği başladı. Kimi şirketler, sigorta yapmadan önce belli şartlar ortaya koyarken, kimi şirketler ise teminat vermemeyi ve riskli sektörlerden uzak durmayı tercih ediyor. 2018 yılı fabrika hasarlarını, geçmiş yıllar ile karşılaştıracaklarını açıklayan sigorta şirketleri yeni poliçe kesmeyi de durdurdu. Sigorta şirketlerini ise en çok makine kırılması teminatı zarar ettiriyor.

Sanayi üretimi için makine kırılma sigortasının önemini belirten Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş: "Fabrikalarda kullanılan makineler çok büyük meblağlar karşılığında yurt dışından ithal ediliyor. İşletmeler, makine kırılması sigortasını pahalı makineler için yapmadıkları takdirde arıza ve ziyan durumunda oldukça yüksek miktarda zararla karşı karşıya kalıyorlar" dedi.

"Fabrikalarda asgari korunma şartları yerine getirilmeli"

Fabrikalardaki makinelerde arızalar en çok elektrik kaynaklı sebeplerle ortaya çıktığını belirten Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş: "Sigorta şirketleri sanayi tesislerinde ki makineleri, yürürlükteki 25 Şubat 1967 tarihli Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alıyor. Bu şartların d maddesi ise "Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden" doğan hasarları kapsıyor. İncelediğimiz de makinelerin en çok arıza, ziyan ve yangın sebeplerinin elektrik kaynaklı olduğunu görüyoruz. Voltaj dalgalanması, aşırı gerilim, nötr kopması, trafo patlaması ve yıldırım düşmesi gibi nedenler fabrika makinelerinde arızaya veya ziyana sebep olur. En çok görülen arıza ise en pahalı parça olan elektronik kartların yanmasıdır. Tamir edilse bile tekrar arıza veren elektronik kartlar, yüksek maliyetle yine yurt dışından ithal edilmek zorunda kalınıyor. Makine kırılması teminatı nedeniyle sigorta şirketlerinin ciddi zarara, işletmeler ise iş kaybına uğruyor. İşletmelerin mutlaka mal ve can güvenliği açısından asgari korunma şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. Bu anlamda sanayicinin 3 Aralık 2003 Tarihli 25305 Sayılı Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği gereği işletmelerinde aşırı gerilim sönümleyici kullanmaları, hem elektronik kart hasarlarını önleyecek, hem de yıldırım ve trafo patlaması gibi durumlarda ortaya çıkacak yangınları önleyecektir. Bu sayede işletmeler adına daha uygun sigortalama rakamları ortaya çıkacak, risk faktörü düştüğü için sigorta şirketleri zarar etmeyecek ve elektronik kart maliyetleri başta olmak üzere ithalat sınırlandırılacaktır. Ayrıca olası yangınlar engellenerek, karşılaşılacak olan mal ve can kayıplarının önüne geçilebilecek. Unutulmamalıdır ki, can kayıpları konusu da hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek derecede önemlidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL