Sigorta Şirketlerinden Ceviz Büyüklüğünde Dolu Uyarısı: Araçlarınızı Güvenli Yerde Tutun

İstanbul için yapılan ceviz büyüklüğünde dolu uyarısı sonrası sigorta şirketleri araç sahibi müşterilerine mesaj attı. Şirketler mesajında ''araçlarınızı güvenli yerde tutun'' dedi.

SİGORTA ŞİRKETLERİ MESAJA SARILDI

Sigorta şirketleri gönderdiği mesajla, "Olası olumsuz durumlara karşı araçlarınızın güvenli yerde tutulması, bodrum ve giriş katlarda bulunanların önlem alması konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizi önemle arz ederiz." şeklinde araç sahiplerine mesaj gönderdi.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU TEMMUZ AYINDA YAĞDI

İstanbul'da 2017 yılının yaz aylarında görülen dolu yağışı araçlara büyük zarar vermişti. Bazı araçlarda hasar 10 bin TL'yi buldu.

Park halindeki araçların yanı sıra yağmura arabaların içinde yakalananlar oldu. Aracında yağmura yakalanan vatandaşlardan biri o anları anlattı; ''Acarkent Kavacık istikametindeydik. Saat 06.10'du. Birden hava karardı, sonra aniden bastırdı. Tabii kaçamadık. 10 dakika içinde yollar adeta sel oldu. Araç yarıya kadar suya gömüldü. Ağaçlar devrildi. Ön cam arka cam çatlatı, direk yamuldu. Orada koruyacak bir durum yok. Doğal afet sonuçta. Çıksak daha fazla yaralanabiliriz. Buna da şükür. Ortalama fiyat ise serviste vermeye kalksanız kullanım haline yeniden gelmesi 10 bin TL'yi bulur.''

İstanbul'un özellikle Anadolu Yakasında yer yer portakal büyüklüğünde yağan dolu araçlarda ciddi hasarlar meydana getirdi. Ümraniye Sanayi sitesi tarihi günlerinden birini yaşadı. 30 yılı aşkın süredir sitede çalışan bir usta, " Hayatımda böyle yoğunluk görmedim"diyerek durumu özetledi.