Sigorta şirketleri krizle mücadeleden daha güçlü ve dayanıklı çıkmayı hedefliyor
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Sigorta şirketleri krizle mücadeleden daha güçlü ve dayanıklı çıkmayı hedefliyor

Sigorta şirketlerinin stratejileri, COVID-19 salgınının atlatılmasıyla birlikte kriz sonrasındaki rekabet ortamına, bunun şirketlerine olan etkilerine ve kendilerini bu süreçte nasıl bir adım öne çıkarabileceklerine odaklanacak.

Sigorta şirketleri krizle mücadeleden daha güçlü ve dayanıklı çıkmayı hedefliyor
02.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:11

COVID-19 krizi, rekabetçi stratejilerin önemini daha da vurguladı. Sigorta şirketlerinin ürünleri ve krizle mücadele yöntemi ne olursa olsun, krizden eskisinden daha güçlü şekilde çıkmaları için beş önemli stratejik öncelik bulunuyor:

Maliyet yapısını yeniden düzenlemek ve verimliliği artırmak

Dijital dönüşümü hızlandırmak

Yeni gelir kaynakları yaratmak

İş gücünü yeni dünyaya hazırlamak

Sermaye verimliliğini güçlendirmek

PwC Türkiye Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörü Lideri Talar Gül sigorta sektörüne yönelik bu çalışmayı şöyle değerlendirdi: "Bu öncelikler her sağlam stratejinin halihazırda içinde barındırması gereken temel kavramlar. Ancak krizle mücadele, rekabetle ilgili bu zorunlulukların aciliyetini daha da artırdı ve hangi aksiyonların alınması, hangi fırsatlara odaklanılması gerektiğini tekrar gözler önüne serdi."

Talar Gül sigorta şirketlerinin kriz sonrası için izleyeceği adımları özetledi: "Sigorta şirketlerinin ilk odağı operasyonel konular olabilir: Şirketinizi yeni dengelerde faaliyet göstermeye nasıl sağlıklı hazırlayabilirsiniz? Sonraki adım ise, krizin orta ve uzun vadeli etkilerini tespit edip, alınacak stratejik aksiyonları belirlemek olacak. Raporumuzda derinlemesine ele aldığımız beş stratejik önceliğin bu adımları atmak için sağlam bir başlangıç noktası olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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