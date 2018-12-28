Sigorta Şirketleri 9 Ayda 25,9 Milyar TL Tazminat Üstlendi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2018 üçüncü çeyrek sonuçlarına göre sektör, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artışla 25,9 milyar TL tazminat üstlendi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2018 yılı üçüncü çeyrek sektör sonuçlarını açıkladı. TSB'nin üye şirketlerden derlediği verilere göre 2018 yılının Üçüncü Çeyrek itibarıyla teknik ve mali sonuçları belli oldu. Buna göre, 2018 Üçüncü Çeyrek sonunda sektör, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artışla 25,9 milyar TL tazminat üstlendi.

Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda yüzde 19,8, hayat sigortaları branşında ise yüzde 8,5'lik, ortalamada da yüzde 18,1'lik bir büyüme kaydetmiştir. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 34,1 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 5,4 milyar TL olurken; toplam prim üretimi 39,5 milyar TL'ye ulaştı.

Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin stabil hale gelmesi hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tuttu.

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren yedi şirketin toplam prim üretimindeki payı yüzde 3,8'e ulaşmış olup, toplam prim üretimi 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla175 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 22,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 14 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 6,9 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dahil 86,7 milyar TL'ye ulaştı. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 21 Kasım 2018 tarihi itibarıyla sisteme giren 14,1 milyon çalışanın 5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, ayrılma oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 3,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA