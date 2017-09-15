Sigorta Şirketi, Kazada Ölen Adamın Ailesinden Pert Olan Aracın Masrafını İstedi!

İzmir'in Menderes ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki çocuk babası Mehmet Alkın'a çarpan lüks aracın pert olması üzerine, sigorta şirketi acılı aileden 38 bin lira talep etti.

Eşinin emekli olduktan bir kaç ay sonra kazada hayatını kaybettiğini belirten Necibe Alkın, "4 yıldır mahkemelerde gidip geliyoruz. Bize eşimin ölümünden sonra sigorta şirketi, 15 bin lira tazminat ödedi. Şimdi ise eşime çarpan işadamının lüks aracı pert olduğu için sigorta şirketi bizden 38 bin lira istiyor. İnsanlık ölmüş. Biz bu parayı nasıl ödeyelim" dedi.

YÜZDE 8 KUSURLU ÇIKTI

Kaza 24 Aralık 2013 tarihinde Menderes ilçesine bağlı Görece semtinde yaşandı. İşçi emeklisi iki çocuk babası Mehmet Alkın'a bisikleti ile evine giderken iş adamı Doğan Onbaşı'nın kullandığı lüks bir araç çarptı. Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki Mehmet Alkın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SATIŞTAN DOĞAN FARK

Kaza sonrası kusurlu olarak, bisiklet kullanan Mehmet Alkın görüldüğü için sürücünün hapis bile yatmadığını belirten eşi Necibe Alkın, "Eşimi kazada kaybettik, acımızın ateşi daha sönmedi. Eşim yüzde 8 kusurlu sayıldı. Bize sigorta şirketi eşimin ölümü nedeniyle 15 bin lira kaza sonrası para ödedi. Biz de dava açtık, ancak henüz sonuçlanmadı" diye konuştu.

''SÜRÜCÜ BİR KERE BİLE BİZİ ZİYARETE GELMEDİ''

Kazadan sonra hayatlarının kabusa döndüğünü anlatan Necibe Akın, "Eşim yeni emekli olmuştu, rahat edeceğiz derken kazada kaybettik. Ancak şansızlık peşimizi bırakmadı. Sürücü bir kere bile bizi ziyarete gelmedi. Ancak nasıl olduysa aracı pert olmuş, inanılır gibi değil. Kocam bisikletle giderken çarptı ve beyefendinin aracı pert oldu. Tabii ki sigortaya aracı pert sınıfını ayırınca aracın satışından dolayı doğan farkı 38 bin lira civarında bir parayı bizden sigorta talep ediyor. Bu nasıl bir adalet anlamış değiliz. Kocam öldüğüyle kaldı, biz de üstüne eşime çarpan arabanın parasını ödüyoruz. İnanıyorum ki bu hatayı birileri görüp düzeltecek ve bize yardım edecek. Ortada bir ölüm olayı var ve suçlu biziz. Allah bize yardımcı olsun" diye konuştu.

(Kaynak: Yeni Asır)