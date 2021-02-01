Sigorta şirketinden genç yeteneklere staj programları imkanı

Allianz Türkiye, deneyimsel, çevik, keyifli ve öğrenmeye dayalı staj programları; K.A.M.P., CodeBooth ve bu yıl hayata geçirdiği DatAction ile genç yeteneklerle etkileşimini artırmaya devam ettiğini açıkladı.

Allianz Türkiye, deneyimsel, çevik, keyifli ve öğrenmeye dayalı staj programları; K.A.M.P., CodeBooth ve bu yıl hayata geçirdiği DatAction ile genç yeteneklerle etkileşimini artırmaya devam ettiğini açıkladı. Şirket, 2020 yılında yenilerini hayata geçirdiği staj programlarıyla 2021 yılında onlarca gence ulaşmayı hedefliyor. Açıklamada, gençlere bu programın ardından şirket içinde kariyer imkanı sunulacağı da belirtildi.

Allianz Türkiye; gençlere yönelik K.A.M.P (Keşfet. Araştır. Merak Et. Paylaş.), CodeBooth ve bu yıl hayata geçirdiği DatAction programları ile üniversite öğrencilerinin sigorta dünyasıyla etkileşimini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Üniversite öğrencilerine yönelik staj programı K.A.M.P.'ta gençlere Allianz'ın keyifli çalışma ortamında deneyimli profesyonellerle tanışma, sosyalleşme, fikirlerini paylaşma ve özel hazırlanmış eğitim programları ile kendilerini geliştirebilme fırsatı yaratılıyor. Öğrenciler K.A.M.P.'ta, Allianz'ın sınıf içi ve online eğitimleri ile yeni bilgiler ediniyor, araştırma sunumları ile fikirlerini paylaşarak farklarını ortaya koyma imkanı buluyor. İşi mutfağında deneyimleme fırsatı sunan K.A.M.P.'ta ayrıca gençlere kariyer rehberliği de veriliyor. Bu yıl 4'üncü yaşına giren K.A.M.P.'ın 2021 programı kapsamında mart ayı içerisinde Allianz Kariyer sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyurularla dijital staj programı için başvurular toplanacak. Nisan ve Mayıs aylarında ise genç yetenekler değerlendirilerek Haziran'da staja başlayacak öğrenciler belirlenecek. K.A.M.P. kapsamında 40'a yakın gence staj imkanı verilecek" ifadelerine yer verildi.

Allianz Türkiye, tutkusu yazılım olan, potansiyeli yüksek adaylar için geçen yıl başlattığı bilgi teknolojileri programı CodeBooth kapsamında 2020 yılında 2500 başvuru aldığını açıkladı. Açıklamada, "Staj programının ardından geleceğin yazılımcılarına kadroya geçme imkanı da sunan Allianz Türkiye, başarılı olan genç yetenekleri bu uzun dönemli staj programına dahil etti. CodeBooth IT Vaka Çalışması sonucunda elde edilen başarı ve memnuniyet doğrultusunda program, 2021 yılında da devam ediyor. Başvuruları başlayan ve 20'nin üzerinde gencin daha dahil edileceği program kapsamında, başarılı stajyerler Allianz ailesine kadrolu olarak dahil edilecek" denildi.

"GELECEĞİN AKTÜERLERİNİ YETİŞTİRECEK"

Allianz'ın bu yıl hayata geçirdiği DatAction/Aktüer Vaka Çalışması ile sektördeki ihtiyaç göz önüne alınarak, sigorta sektöründeki risk değerlendirme alanına yön verecek, yeni ürünler çıkmasına katkı sağlayacak aktüerlerin sayısını artırmak hedeflendiği belirtildi. Açıklama şöyle devam etti:

"Genç yetenekleri bu alanda yetiştirmeyi amaçlayan Allianz Türkiye, riskleri öngörebilen, analiz yeteneği güçlü, verilerden elde ettiği çıktılar ile yepyeni fikirler üretebilen genç yetenekler için oldukça keyifli bir alan olan programla Türkiye'de yeterli ilgiyi görmeyen aktüerlik iş kolunu destekliyor. Aktüerya alanında ilgi duyabilecek gençlere staj imkanı sunan DatAction/Aktüer Vaka Çalışması kapsamında başvuruları toplamaya başlayan Allianz Türkiye, süreç sonunda 6 ay, haftada 3 gün çalışacak şekilde uzun dönem stajyerleri bünyesine katacak. Gençlere dünyadaki aktüerliği de aktararak, görev alacakları projelerle deneyimletmeyi hedefleyen Allianz, stajyerlerine yoğun bir eğitim sürecinin ardından projelerde aktif olarak çalışma olanağı sunacak. Allianz, gençlere, 6 ay sonunda kadrolu pozisyonlara geçme imkanı da tanıyacak."

SEKTÖRÜ TANITAN VE DENEYİM KAZANDIRAN PROGRAMLAR YÜRÜTÜYORUZ

"Gelecek" hedefi için attıkları adımları, potansiyel adaylarla kurulan yakın iletişim faaliyetleriyle sürdürdüklerini belirten Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, "Öncüsü olduğumuz ve organizasyonumuzda uyguladığımız çevik çalışma yöntemi ile genç yeteneklerin parçası olmak isteyecekleri hiyerarşiden uzak, yenilikçi ve otonom çalışma ortamını yarattığımıza inanıyoruz. Ülkemizde potansiyeli yüksek, iyi eğitimlerden geçen birçok genç yetenek var. Hem onlara sigorta sektörünü yakından tanıtmak hem de Allianz'ın yenilikçi dünyasında deneyim kazandırmak için birçok program hayata geçiriyoruz. Gençlerin bilim ve teknolojinin, inovasyon ve girişimciliğin şekillendireceği geleceğin dünyasında önemli bir role sahip olduğunu biliyoruz. Aldıkları eğitim sonrası profesyonel hayata adım atarken, güçlenmeleri gereken alanlara odaklanarak, organizasyondaki ihtiyaçlarımıza yönelik onları yetiştiriyor ve ekiplerimize dahil ediyoruz. Sigorta sektörü için de potansiyeli yüksek, işinde uzman genç yetenekleri iş hayatına kazandırmayı destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl online düzenlediğimiz 'En Hızlısından Kariyer' programımızla ulaştığımız 5600 öğrenciyle şirketimiz yöneticilerini buluşturarak deneyim paylaşımı yaptık ve çok iyi geri bildirimler aldık. Bu yıl da yeni nesil çalışma arkadaşlarımızın iş dünyasındaki beklentilerini dikkate alarak şekillendirdiğimiz programlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı