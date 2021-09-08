Sigorta şikayetlerinde artış; ilk sırada BES ve araç sigortası var
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Sigorta şikayetlerinde artış; ilk sırada BES ve araç sigortası var

Sigorta şikayetlerinde artış; ilk sırada BES ve araç sigortası var
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sigorta sektörüyle ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar, verilere göre sektöre dair şikayetlerin ağustos ayında zirve yaptığını açıkladı.

Sigorta sektörüyle ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar, verilere göre sektöre dair şikayetlerin ağustos ayında zirve yaptığını açıkladı. Çalışmaya göre, son bir ayda Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) şikayetleri yüzde 308 oranında arttı.

Bireysel emeklilik, araç, kaza, sağlık gibi birçok farklı alanda tüketicilere hizmet sunan sigorta sektörüne ilgi her geçen gün artıyor. Tüketicilerin bu ilgisi beraberinde sorunları da getiriyor. Şikayetvar sigorta sektörüyle ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derledi. Şikayetvar verilerinden hazırlanan rapora göre sigortacılık sektöründe son üç yıl göz önünde bulundurulduğunda 2021'in ağustos ayı şikayetlerin zirve yaptığı görülüyor. 

"BES ŞİKAYETLERİ SON BİR AYDA YÜZDE 308 ARTTI"

İlk kez 17 yıl önce hayatımıza giren BES ile ilgili Şikayetvar'a ulaşan şikayetler son bir ayda yüzde 308 artış gösterdi. Tüketicilerin son dönemde BES'le ilgili en çok dile getirdiği şikayetlerse; çıkış işlemlerinde yaşanan sorunlar, sistemden çıkış işleminin uzaması ve iptal sonrası para iadesinde yaşanan gecikmeler olarak sıralandı. 

"ARAÇ SİGORTALARINDA ŞİKAYETLER YÜKSELDİ"

Son bir ayda Şikayetvar üzerinden araç sigortalarıyla ilgili sorunları dile getiren tüketicilerin şikayet artış oranlarında da bir yükseliş söz konusu. Bu sigorta türünde son bir ayda şikayet oranının yüzde 114'lere yükseldiği gözlemleniyor. Şikayetvar verilerine göre son bir ayda diğer sigorta türleriyle ilgili şikayet artış oranlarıysa şöyle sıralandı: Konut sigortaları yüzde 50, kaza sigortaları yüzde 66, emeklilik ve hayat sigortaları yüzde 88… 

SİGORTA SEKTÖRÜYLE İLGİLİ EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Tüketicilerin şikayette bulunduğu başlıklar şöyle açıklandı:

Zorunlu yapılan sigortalar ve iptal işleminin zor olması, ikame araç verilmemesi, habersiz poliçe yenilenmesi ve iptalinin olmaması, hasar dosyasının onaylanmaması ve sigorta tarafından karşılanmaması, haksız provizyon reddi verilmesi, poliçede vaat edilen hizmetlerin sunulmaması, değer kaybının az yatırılması, sigorta iptalinde para iadesinin eksik ve geç yapılması, sigorta şirketinin ilgisizliği ve muhatap bulamama, hatalı hasar kaydı işlenmesi."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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