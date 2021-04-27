Sigorta Shop Kalecik Belediye, Sultanlar Ligi'nde
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Sigorta Shop Kalecik Belediye, Sultanlar Ligi'nde

Sigorta Shop Kalecik Belediye, Sultanlar Ligi'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sigorta Shop Kalecik Belediye Voleybol Takımı, Edremit Bld. Altınoluk'u 3-0 mağlup ederek, final etabında bitime 1 karşılaşma kala Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Sigorta Shop Kalecik Belediye Voleybol Takımı, Edremit Bld. Altınoluk'u 3-0 mağlup ederek, final etabında bitime 1 karşılaşma kala Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi Final Etabı 2. maçında Kalecik Belediye, Edremit Bld. Altınoluk'u 3-0 mağlup ederek bitime 1 karşılaşma kala Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan ve 1 saat 9 dakika süren mücadelede Sigorta Shop'ta Gaila 14, Esra Şen 11 ile Bytsenko 11 sayıyla oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu.

Sigorta Shop, Final Etabı 3. müsabakasında yarın 16.00'da Bolu Belediye ile liderlik maçına çıkacak. - İSTANBUL

Sigorta Shop Kalecik Belediye, Sultanlar Ligi'nde
Sigorta Shop Kalecik Belediye, Sultanlar Ligi'nde
Sigorta Shop Kalecik Belediye, Sultanlar Ligi'nde
Sigorta Shop Kalecik Belediye, Sultanlar Ligi'nde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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