Sigorta sektörü son yaşanan sellerin yaralarını sarıyor Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Haziran ayında Ankara, Burdur ve Bursa'da yaşanan sel ve dolu felaketleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yaşanan afetlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün yaraları sarmak için afetlerin hemen ardından çalışmaya başladığını belirtti.

Sigortanın toplumsal bir dayanışma olduğunu ve sektörün koronavirüs salgını sürecinde sigortalıların yararını gözeterek aldığı kararlarla bunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli şunları ifade etti:

"Toplumsal hayatı etkileyen olağanüstü durumlarda sosyal sorumluluk hassasiyetiyle hareket eden bir sektörüz. Bu çerçevede son dönemde yaşanan sel felaketleri sonrası sigortalıların hasarlarının en kısa sürede tespiti ve hasar ödemelerinin yapılması için sektör olarak çok hızlı bir şekilde koordine olduk. Eksperlerimizin yaptığı tespitler sonucu, Ankara , Burdur ve Bursa 'dan sektörümüze 1.500 adet hasar ihbarı ulaştı. Bugüne kadar 2,8 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. Ekspertizlerin ve ödemelerin tamamlanmasının ardından toplam hasarın yaklaşık 38 milyon TL'ye ulaşacağını tahmin ediyoruz."

TSB, açıklamasında selin yaşandığı illerde tarım arazisi, hayvanları, evi, iş yeri veya aracı hasar gören sigortalıların hasar tespit işlemleri için sigorta şirketleriyle iletişime geçmesi ve işlemlerini başlatması gerektiğini de hatırlattı.

Kaynak: Bültenler