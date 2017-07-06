Sigorta Havuz Sisteminde Başarı İçin Amerika'yı Yeniden Keşfetmeye Gerek Yok"

ve Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon Başkanı Taner Çağatay, trafik sigortalarında başlatılan "havuz sisteminin uzun dönemli ve başarılı" olabilmesi için öncelikle "hasarların makul düzeylere" çekilmesi gerektiği uyarısı yaptı ve "Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok" dedi.



Trafik sigortalarında yaşanan sıkıntıları çözümlemek ve sürücülerin sigorta prim yükünü hafifletmek için tavan fiyat uygulamasına geçildiğini anımsatan Çağatay, "Bunun ile birlikte sigorta şirketleri trafik poliçesi düzenlemekten imtina ettiler" dedi ve ekledi:



"Sigorta şirketleri yıllık 2.5 milyar lira yıllık zarar öngörüyor. Bu açıdan birçok sigorta şirketleri bu zarardan minimum oranda kurtulmak için trafik sigortası yazmak istemedi. Ne kadar az sayıda trafik poliçesi yazarlarsa o kadar daha az zarar yazacaklardı. Buda sonuç olarak gerek sigortalıları gerekse aracı kurumları zor durumda bırakmaktaydı. Hazine Müşteşarlığı, trafik sigortalarında havuz sistemi getirerek sürücüleri ve trafik poliçesi yapmakta büyük sorun yaşayan aracıları da rahatlattı."



Çağatay, ABD'nin Florida eyaletinde 1993 yılında yaşanan Andrew Kasırgası hasarından sonraki gelişmeleri anımsattı ve ekledi:



"Sigorta şirketleri bu teminatı kapsam dışında bırakmak istemişlerdi. Florida Eyaleti sigorta departmanı böyle bir şeyin olmayacağını belirterek devletin de katkıları ile belli muafiyet ve limitlerle havuz sistemi oluşturdular ve hasarları havuzda toplanan primler ile ödeyerek sorunu çözdüler. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Özellikle yurt dışı tecrübesi olan kişi ve kuruluşlardan oluşan çalıştay oluşturulmasın da fayda vardır."



Aynı zamanda Çağatay Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü olan Taner Çağatay önerilerini şöyle sıraladı:



Trafik sigortalarını uzun dönemli düşük primler ile kalıcı poliçe sağlanması için öncelikle hasarların makul düzeye çekilmesi için çalışma yapılması gerekir.



- İyi ve kötü sürücü ayrıştırılmalı ve emniyet ile sigorta şirketleri koordineli bir şekilde çalışarak sürücülerin almış olduğu park cezaları hariç dışındaki trafik cezaları sigorta şirketlerine bildirilmelidir. Böylece sigorta şirketi potansiyel riske göre poliçe düzenleyecektir.



Trafik sigortalarında da cüzi miktar da 150 TL- 200 TL muafiyetin konulması sigorta şirketlerine gelecek olan dosya sayısını azaltacağı ve caydırıcı olacağı için önem arz edebilir.



Kaza yapan kusurlu sürücü 7 günlük trafik kursuna tabi tutulmalıdır.



Araçlarda değer kaybı ödemesi belli bir oran ve limit ile belirtilmeli böyle haksız kazanç önleneceği gibi hasar dosya sayısını azaltacaktır, hasarların kontrol altına alınarak sigorta prim yükünün düşürülürmesinde büyük önem vardır.



Kaza yapan aracın ruhsatına değil sürücünün ehliyetine ceza yazılmalıdır. Böylece kötü sürücü başkasının aracını kullanırken yaptığı kazadan kendisi sorumlu olacaktır.



(Fotoğraflı) - İstanbul