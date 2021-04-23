Sigorta hasar danışmanlığıyla başladığı işte oto tamircisi "Meral usta" oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Meral Selvi, sigorta hasar danışmanlığıyla başladığı iş hayatını oto tamirciliğiyle sürdürüyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Meral Selvi, sigorta hasar danışmanlığıyla başladığı iş hayatını oto tamirciliğiyle sürdürüyor.

İki çocuk annesi Selvi, 18 yıl önce İstanbul'da sigorta danışmanlığıyla iş hayatına girdi. 7 yıl önce Merzifon'a taşınan Selvi, eşinin yanında oto tamirciliğine başladı.

Çevresindekilerin "Yapamazsın" demesine rağmen mesleğinde ilerlemeye devam eden ve otomobillerdeki birçok arızayı tamir edebilen Selvi, daha sonra eşiyle beraber çalıştığı tamirhaneyi oto yetkili servise dönüştürdü, 6 kişiye istihdam sağladı.

Açtığı oto yetkili serviste hem patron olan hem de usta olarak çalışan Selvi'yi tamirhanede gören müşteriler kısa süreli şaşkınlık yaşıyor.

Selvi, AA muhabirine, çocukluğundan beri otomobilleri sevdiğini söyledi.

Tamirhanede kendisini gören müşterilerin şaşırdığını anlatan Selvi, şunları dile getirdi:

"Bir de otomobiller hakkında teknik olarak bilgi verdiğimde daha çok şaşırıyorlar. 'Siz bir bayan olarak, nasıl bu kadar bilgiye sahipsiniz.' diyorlar. Bana göre hiçbir zorluğu yok bu işin, eşimle beraber çalışıyorum bu büyük bir zevk. Bu işi severek yapıyoruz, severek çalışıyoruz, işimiz bizim aşkımız. Ben bu işi severek yaptığım için mesleğimde de iyi olduğumu düşünüyorum."

"Kadın veya erkek işi diye bir ayrım yok"

Gelen müşterilerinin büyük bölümünün erkek olduğuna işaret eden Selvi, şöyle devam etti:

"Tamir işini eşimden öğrendim, ne iş yaparsa dükkanda başında durdum. Eşimle beraber şanzıman söktük, beraber motor topladık, beraber elektrik arızalarına baktık, onu takip ederek birçok şeyi öğrendim zaten. Bazen zorlanıyoruz tabii geç saatlere kadar çalışıyoruz, bazen eve gidip yemek yapıp, çocukları doyurduktan sonra tekrar geliyorum işimin başına. Merzifon'a güzel bir katkı sağlamak için, yeni bir işletme kurduk, böyle bir servis bölgede yok. Kadınlara tek tavsiyem kadın veya erkek işi diye bir ayrım yok, hangi işte başarılı olacaklarına inanıyorlarsa o işi yapsınlar."

"Eşimle gurur duyuyorum"

Selvi'nin eşi Özkan Selvi ise eşinin meslekte olan becerisinin kendisini bile şaşırttığını ifade ederek, "Eşimin öncülüğünde bu işletmeyi kurduk. Eşimle gurur duyuyorum, bu hayatta en büyük destekçim, sağ kolum diyebilirim. Desteklerinden dolayı ona teşekkür ediyorum, mesleğinde de başarılı, beni çok gururlandırıyor. Beraber çalışıp bu işletmeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan