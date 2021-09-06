Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, bulut ortamı S-Cloud'u hayata geçirdi

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), sigortacılık sektörüne özel olarak geliştirdiği bulut ortamı S-Cloud'u sektörün kullanımına açıyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), sigortacılık sektörüne özel olarak geliştirdiği bulut ortamı S-Cloud'u sektörün kullanımına açıyor.

SBM'den yapılan açıklamaya göre, merkez, sigortacılık sektörüne özel olarak geliştirdiği S-Cloud platformunda kendi ürün ve hizmetlerinin sektör paydaşlarına sunulmasını sağlıyor.

Tüm sektör paydaşları "As-A-Service" mantığıyla bu dijital çözümlerden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi güvencesiyle ve yüksek performansla faydalanacaklar. İlk aşamada Analitik Raporlar kategorisindeki SBM ürün ve hizmetlerinin sektör paydaşlarına sunulacağı, ikinci aşamada paydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Dijital Servisler, Konum Bazlı Servisler, kategorilerinde de hizmet vermeye başlanacağı ve sektör için ölçeklenebilir, gelişmiş çözümler sunulacağı belirtiliyor.

S-Cloud platformunda sunulan Analitik Raporlar kategorisinde, sektör paydaşları birçok istatistiksel rapora kolaylıkla ulaşım sağlıyor olabilecek. İstatistiksel raporların ürün paketleri şeklinde tasarlandığı, hizmet verilen branş veya branşlara göre istenilen ürün paketinin tercih edilebileceği şekilde kurgu oluşturulduğu ifade ediliyor.

Dijital Servisler kategorisi içerisindeki ürünler, sigorta sektörünün temel sigortacılık faaliyetlerinin dışında kalan ama günlük kullanımda sıkça karşımıza çıkan uygulamaları da içerir hale getirildi. SBM içerisinde güvenli dosya transferlerini sağlayan SBM Transfer uygulamasına yeni özellikler eklenerek S-Cloud'un içerisine dahil edildi. Ayrıca bu yıl içerisinde sesli ve görüntülü görüşme ve toplantı yapma imkanı sağlayan SBM Meet ve sigorta firmalarının uygulamalarına kolay bir şekilde entegre edilerek güvenliğini artıran SBM Authenticator (İki Faktörlü Doğrulama) ürünlerinin de S-Cloud'a dahil edilmesi hedefleniyor.

Konum Bazlı Servisler kategorisi ise poliçeye konu olacak noktanın harita üzerinden görüntülenip, riskli (benzinlik, yüksek gerilim hattı vb.) ve coğrafi (fay hattı, dere yatağı vb.) bilgileri analiz etmeyi sağlayan uygulamaları içerecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu