Sigorta Acentelerinin Geleceği Mardin'de Tartışıldı

Sigorta acentelerinin geleceği Mardin'de düzenlenen toplantıda ele alındı.

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) ve Mardin Güneydoğu Anadolu Sigorta Acenteleri Derneğinin (MARGAS) işbirliğiyla "Acentelerin Geleceği ve Finansal Sigortalar" toplantısı yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezindeki toplantıya Mardin Valisi Mustafa Yaman, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ve yaklaşık 400 sigorta acentesi temsilcisi katıldı.

TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi, son zamanlarda finansal ürünlerin satışı ile ilgili birçok ilde Quick sigorta işbirliği ile toplantılar düzenlediklerini belirtti.

Meslektaşları için yeni bir satış kanalı ortaya çıkardıklarını aktaran Büyükçelebi, şöyle dedi:

"Ek gelirler kazanmaya imkan veriyoruz. Reel ekonomiye katkı sağlamak açısından önemli ürünler. Kefalet sigortası ve devlet destekli alacak sigortası ile ilgili ciddi bir çalışma var. Tabana yayılması ve iş insanlarının çok daha kolay ulaşması için sigorta ürünlerini satan acenteler gerekli desteği veriyor. Kefalet alanında Quick Sigorta ciddi bir destek veriyor. Diğer tarafta devlet destekli olduğu için birçok sigorta bu işin içinde."

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise Türkiye'de sigorta prim üretiminin yüzde 40'ı trafik, yüzde 10'u da kasko sigortası olmak üzere yüzde 50'sinin oto sigortalarından oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu

"Bu da sayısı 17 bin olan sigorta acenteleri açısından büyük bir sıkışmayı meydana getiriyor. Bizim TÜSAF ile aşladığımız ve Türkiye çapında tüm illerde ticaret odalarıyla yaptığımız toplantılarda esas amaç sigorta acentelerinin oto sigortalarında, trafik sigortalarında yaşanan bu sıkışmayı açarak acentelerin yeni iş alanları yaratmak, yeni ürünler satmalarını sağlamak ve böylece komisyon gelirlerini artıracak hem de ülkede banka dışı finans alanının büyütülmesi söz konusu olacak."

Kaynak: AA