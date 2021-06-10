Sigorta acenteleri toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 9. Meslek Komitesi (Sigorta, Finans, Emlakçılık ) Sigorta Haftası nedeniyle, 9. Meslek Komitesi Sigorta Acenteleri toplantısı video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 9. Meslek Komitesi (Sigorta, Finans, Emlakçılık ) Sigorta Haftası nedeniyle, 9. Meslek Komitesi Sigorta Acenteleri toplantısı video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Geniş katılım ile gerçekleşen webinara, 9. Meslek Komitesi Başkanı Metin Koç, Komite ve Meclis Üyesi Selim Koçak, Feyzi Gülsoy, Komite Üyesi Özgür Muradoğlu, Komiteler Sekretaryası Hatice Çakır katılım sağladı.

Toplantıda; 9. Meslek Komitesi Başkanı Metin Koç, 9. Meslek komitesinin neler yaptığına ilişkin konuları sunum eşliğinde katılımcılara aktardı. Sigortacılık ve Emlak Danışmanlıkları hakkında bilgiler verirken, KOBİ'lerin neler yaptıkları hakkında bilgiler verdi ve sırada neler yapılacağını da anlattı. Sunumunda sigorta bilincini yükseltmek için neler yapılması gerektiğini vurguladı.

Program, katılımcıların sordukları soruların cevaplandırılmasından sonra sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı