Sigorta acenteleri GTO'da toplandı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 41 Nolu Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi öncülüğünde gerçekleştirilen "Sigorta Acenteleri Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

Sigortacılık sektörünün önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda sektörde yaşanan gelişmeler ele alınırken, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli göstergelerden birisinin sigorta sektörünün büyüklüğü olduğunu belirtti. Konuşmasının başında GTO 41 Nolu Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi'nin çalışmalarına değinen Yıldırım, "Sigortacılık Haftası için iki yıldır il genelinde sigortacılık ile ilgili bir farkındalık oluşturmak adına özel çalışmalara imza atıyorlar. Bu çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, değerli sektör temsilcilerinin sigortacılık haftasını kutluyorum" diyerek açıklamalarına şöyle devam etti, "Biz özel sektör merkezli büyüyen bir ekonomiyiz. Dolayısıyla da özel sektörün sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için ülkemizdeki iktisadi varlıkların sigorta altında olması büyük önem arz ediyor. Karşı karşıya olduğumuz risklerin sayısının ve çeşitliliğinin her geçen gün arttığı bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta sektörü istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır" dedi.

"Sigorta lüks değil ihtiyaçtır"

Sigorta sektöründe yaşanan sorunları da dile getiren Yıldırım, sigortanın bir lüks değil, ihtiyaç olduğunun doğru bir şekilde anlatılması ve halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Her işin merdiven altı imalatçısı olduğunu vurgulayan Yıldırım, sigorta sektöründe de emlak sektöründeki gibi birçok kişinin sigortacı, acenteci olduğunu belirterek haksız rekabet ve güven probleminin aşılabilmesi için yeni bir düzenlemeye, sektöre zarar verenleri filtre edecek, süzgeçten geçirecek bir sisteme ihtiyaç olduğunu ekledi.

"Sektörde istihdamın sayısını ve kalitesini artırmaya çalışıyoruz"

GTO 41 Nolu Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Sözmen de yaptığı konuşmada komite faaliyetlerini anlatırken acentelerin rekabet gücünü artıracak ve sorunların çözümü yolunda önem arz eden çalışmalara imza attıklarını belirtti. Sözmen, "2019 yılının sıkıntılı geçeceğinin bilinciyle birlikte istihdamı artıracak faaliyetlere öncelik vererek bu anlamda çalışmalar gerçekleştirdik. Gaziantep Ticaret Odasının destekleriyle bu işi meslek olarak yapacak gençlerimizin önünü açmak ve mezun olduklarında sıkıntı yaşamalarını engellemek için Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle Sigortacılık Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrencilerimize eğitim programları düzenledik. Şuan Gaziantep sigorta sektörü olarak bin kişilik bir istihdam sağlıyoruz. İnanıyorum ki yaptığımız çalışmalarla gerek istihdam artışı sağlanacak, gerekse sigortacılık sektörümüz çok daha iyi yerlere gelecek" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından GTO Meclisi ve 41 Nolu Sigorta Acenteleri Meslek Komite Üyesi Hasan Ali Gözükara moderatörlüğünde sektörün değerlendirildiği bir panel yapıldı. Panelde Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Ankara Ticaret Odası Sigorta Acenteleri Meslek Komite Üyesi ve Meclis Üyesi Bülent Yük, Sigorta Haber Genel Yayın Yönetmeni Erhan Navruz ve Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Atilla Ahmet Uğur, konuşmacı olarak yer aldı.

Programda ayrıca sigortacılık eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA