Sigorta Acenteleri Dijital Altyapı İstiyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 30 No'lu Komite Başkanı Abdulcelil Alkış, tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektörüne de dijitalleşmenin hakim olduğunu belirterek, bu dönüşüme ayak uydurabilmek adına acentelerin sigorta şirketlerinden destek beklediğini söyledi.

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Alkış, her sektörde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de dijitalleşmenin ön plana çıktığını vurguladı. Günümüzdeki bilinçli müşteri poliçelerinin online olarak gerçekleştirildiğini kaydeden Alkış, "Bu değişime ayak uydurabilmek adına acentelerin de online poliçe satabilmesi şart. Bu noktada sigorta şirketlerinden teknolojik altyapı desteği bekliyoruz. Çünkü bu sorun, acentenin kendi imkanlarıyla internet sitesi kurmasıyla üstesinden gelinecek bir konu değil. Komite olarak önümüzdeki süreçte bu sorun üzerine yoğunlaşmak istiyoruz. Tüm sektör örgütleriyle lobi çalışmaları yürütüp, sonuç almak istiyoruz. Özellikle geçen yıl 12 Nisan'da yapılan bir düzenleme ile havuz sistemine geçilip, komisyon oranları düşürülüp, poliçe fiyatları sabitlenmesiyle bankalar ve online satış siteleri satışlarını artırdı. Sigorta acentelerinin iş hacmi ve gelirleri azaldı. Bu sorunun çözümü için acil müdahale gerekir" diye konuştu.

Sektörde özellikle mail order ödemelerinde sorun yaşandığına da değinen Alkış, "Bu konuda çok sayıda mağduriyet yaşanıyor ve doğrudan acente suçlu oluyor. Bunun önüne geçmek için şifreli ödeme sistemine geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Poliçe yapıldığında belli bir yüzde ile acente komisyon alıyor ancak bu poliçe iptal edildiği zaman komisyonu da geri ödemek durumunda kalıyoruz. Acentenin emeği bu durumda yok oluyor. Bu, yalnızca bizim değil Türkiye genelinde yaşanan ciddi bir sorun. Bu sorunun çözümü için acentenin belli bir hizmet beledi alması ya da komisyonu iade etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Haksız acente fesihleri de bir başka sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuya da bir standart getirilmeli. Belli bir denetim sonrasında fesih işlemi gerçekleştirebilmeli. Her sigorta şirketi kendi isteğine göre karar alamamalı" ifadelerini kullandı.

Sektörde sık sık dile getirilen bir diğer sorun olarak kereste sektörüne yapılamayan sigortaları gösteren Alkış, bu sektöre de sigorta yapılabileceğini ancak bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Kereste sektörünün tehlikeli gruba girdiğini kaydeden Alkış, "Sigorta sektörünün riskli baktığı bir grup olmasına rağmen burada sektör temsilcileri üzerine düşen bazı sorumlulukları yerine getirmesi halinde sigorta yapılmayacak bir sektör de değil. Maalesef bu sektörde güvenlik tedbirlerinin son derece zayıf olduğunu görüyoruz. Birçok işletme bugün belediyelerden dahi işletme ruhsatı alamayacak kadar zayıf güvenlik tedbirlerine sahip. Bazılarında bugünün şartlarında yangın tüpü dahi bulunmuyor. Öncelikle bu tedbirler artırılmalı. İkinci konu poliçeler. Poliçeler yapılıyor ama fiyatları yüksek bulanlar oluyor. Bazı poliçelerde yüzde 5-10, hatta 15'e varan değişik türden muafiyetler oluyor. Kereste sektöründe faaliyet gösteren firmalar bunu da kabul etmiyor ve sıfır muafiyet istiyor. Özetlemek gerekirse belediyelerin öngördüğü yangın ve güvenlik tedbirleri yerine getirilir ve muafiyetler kabul edilirse sigortalama konusunda ciddi bir sorun yaşanmaz" dedi.

"Sektörde merdiven altı ciddi sorun"

Bir diğer sorunu merdiven altı sigortacılık olarak tabir edilen illegal çalışma sistemlerinde yaşadıklarını anlatan Alkış, bu durumun sektörde haksız rekabeti de beraberinde getirdiğini vurguladı. Bu noktada bazı yasal boşluklar bulunduğunu ve kötü niyetli kişilerin de bu boşluklardan yararlandığını anlatan Alkış, "Bir firma, 10 adet yasal şubesi bulunmasına rağmen 100 adet şube ile çalışabiliyor ya da hiç şubesi olmamasına rağmen kurulan teknolojik ekranlarla birçok yetkisiz kişinin poliçe düzenlenmesine fırsat verilebiliyor. Dağıtılan şifrelerle ev hanımlarının dahi evlerinde oturdukları yerde poliçe kesmesini, her birinin birer şube gibi çalışmasını sağlıyor. Bu durumun yeniden terbiye ve dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Acentelerin gerek fiyat gerekse şirketlerin farklı ürünler konusundaki iştahları nedeni ile birden çok fazla sigorta şirketi ile çalıştığına değinen Alkış, bu çeşitlilik içerisinde eğitim kısmının ise ihmal edildiğini söyledi. Acentelerin de sigorta şirketlerinin de eğitime yönelik bir talepleri bulunmadığını vurgulayan Alkış, "Örneğin acentelerin sigorta şirketlerinden en büyük beklentilerinin rekabetçi fiyat olduğunu görüyoruz. Acenteler diğer ürünlere istekli ve satma çabasına girebilseler sigorta şirketleri de memnuniyetle eğitim faaliyetleri düzenleyecektir. Bu noktada biz komite olarak özellikle acentelerimizin oto dışı branşlarda satış yeteneklerini geliştirecekleri eğitimler planlamaktayız" diye konuştu.

Mersin'in sigorta potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Alkış, "Bu potansiyel yüksek olmasına rağmen şehir dışından gelerek kentte sigorta faaliyeti yürüten işletmeler ve bankalar nedeniyle Mersinli sektör temsilcilerimiz sıkıntı yaşıyor. Bizim amacımız şehirdeki sigorta potansiyelinden yine şehrin sigorta acentelerinin faydalanabilmesi ve bu işin ekonomik döngüsünün tümüyle şehir içinde kalabilmesidir. Mersindeki iş adamları yapacağı poliçelerini Mersin'deki acentelerde yapsınlar. Bu acenteler gece gündüz onların yanındadır. Her türlü sorunlarını çözebilecek güçtedir" dedi. - MERSİN