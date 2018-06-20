Sigorta Acenteleri Bir Araya Geldi

Sigorta acenteleri meslek komitesi üyeleri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın(TSO) düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 31. Meslek Komitesi'nde yer alan sigorta acenteleri temsilcileri, düzenlenen kahvaltıda buluştu. Samsun TSO Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıya Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin, sigorta acentelerini temsilen mecliste yer alan Meclis Üyeleri Hürcan Aral, Memduh Ersoy ve meslek komitesi üyeleri yer aldı. Meslek mensuplarını bir araya getiren kahvaltı oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

Sigortacılık sektörü desteklenmeli

Meslek grubu temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin, "Öncelikle geçtiğimiz ay olan Sigorta Haftanızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepimizin de bildiği gibi modern dünyada ekonomik büyümenin, ticareti artırmanın temel unsurlarından biri de sigorta sistemidir. Çünkü ekonomi ve ticaret, risk demektir. Risk olmadan kazanç olmaz. Sigortacılık sektörü bu noktada devreye girerek, tarafların risklerini üstleniyor. Bu sayede, tüccarımız, sanayicimiz daha fazla üretmeye, daha çok büyümeye odaklanabiliyor. Sigortacılık sektörümüzün gelişimini desteklemeli, çocuklarımıza, girişimcilerimize tasarruf bilincini ve risk yönetimini öğretmeliyiz. Bana bir şey olmaz düşüncesiyle, bütün bir birikimin, emeğin, kaynaklarımızın yok olmasının önüne sigorta ile geçmeliyiz. Oda olarak bizde sigorta sektöründe faaliyet gösteren tüm üyelerimizi bir araya getirmeyi amaçladık. Sigorta bilincinin tüm kesime yayılması ise en büyük temennimiz" dedi.

Sigorta temsilcileri kahvaltının ardından meslek gruplarına yönelik düzenlenen seminerde bir araya geldi. - SAMSUN