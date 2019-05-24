Sigorta Acenteleri Bilgilendirme İstişare Toplantısı düzenlendi

Sigorta Acenteleri Bilgilendirme İstişare Toplantısı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Başkanı Levent Korkut, TOBB SAİK Başkan yardımcısı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Özer, TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez, Çevre illerden gelen delegeler ile birlikte çok sayıda acente sahibi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, modern dünyada ekonomiyi büyütmenin ve ticareti arttırmanın temel unsurunun sigorta sistemi olduğunu ifade etti. Ekonomilerin büyüdükçe, güçlü sigorta sistemine olan ihtiyacın da artacağına işaret eden Sadıkoğlu, "Hatta sigortacılık sektörünün büyümesi, ekonomik büyümenin önünde olmak zorundadır. Çünkü ticaret risk demektir. Risk olmadan kazanç olmaz. Ekonomiler büyüdükçe, rakamlar büyüdükçe de risk alma kabiliyeti azalır. Bu riski azaltacak olan sigorta sisteminin de hızla büyümesi gerekir. İlimiz genelinde levhaya kayıtlı 153 sigorta acentesi bulunmaktadır. 79 tanesi tüzel, 74 tanesi ise gerçek kişi acentesidir. İlimizde levhaya kayıtlı 15 de şube bulunmaktadır. Sektörün önemli oyuncusu olan acenteler, özellikle son yıllarda pazar kaybı, gelir yetersizliği, düşük komisyon, haksız rekabet, teknoloji gibi birçok konuda sorunlar yaşamaktalar." İfadelerine yer verdi.

Sigorta acentelerinin en büyük sorununun sigortacılık bilincinin Türkiye'de oturmamış olması olduğunu da ifade eden Sadıkoğlu, şunları söyledi:

"Sigorta noktasında insanların yeterince bilinçli olmaması, insanların eksik bilgilendirilmesi, merdiven altı sigortacılık, denetim eksikliği, 5684 saylı kanunun güncellenememesi, yanlış reklam, pazarlama ve bilinçlendirme yerine doğrudan satışın hedeflenmesi, dağıtım kanallarının iyi seçilememesi, sektörün araç poliçesi üzerine yoğunlaşması, yeni ürün geliştirmede pazarın ihtiyaçları yerine işletme karlılığının ön planda olması sektörün en önemli sorunlarındandır. Sigorta acentelerinin geleceğini dayanışmamız, birlik ve beraberliğimiz belirleyecektir. Sektörün sürdürülebilir olması ve büyük firmalar karşısında ayakta kalması için dayanışma zaruridir."

Daha sonra söz alan TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez ise Malatya'da Sigorta Acentelerinin kapasite kullanım oranının Türkiye'nin altında olduğunu belirterek bu rakamların Türkiye ortalamasına çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonominin büyümesi için sigortacılığın çok önemli olduğunu dile getiren Söylemez, "Sigorta sadece ekonomik değerlerimiz değil tüm değerlerimize koruma sağlıyor. İnsanların rahat bir şekilde yaşamlarını yürütmesini sağlıyor" dedi. Sigorta satışının yüzde 65'ni sigorta acentelerinin gerçekleştirdiğini de belirten Söylemez, "Ülkemizde 16 bin tane sigorta acenteliği var. 2015 yılında bir araştırma yaptık. Olması gerekenin üzerinde acentemiz var. bin 514 tanede şubemiz var şubelerle birlikte değerlendirirsek 17 bin tane acentemiz var" ifadelerine yer verdi.

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Başkanı Levent Korkut ise yaptığı konuşmada "Sorunlarınızı yetkili mercilere ileterek onların takipçisi oluyoruz. Sorunlarımızı gayet iyi biliyoruz. Bu toplantılar sıkıntılı geçen süreçlerde yardımcımız oluyoruz. Biz varsak ekonomi gelişir. Biz varsak ülkenin ticari gelişimi sağlanır. Son zamanlarda bize alternatif satış kanalları aranmaktadır. Teknolojiyi insanla buluşturup tek bir hedefe yönelttiğiniz zaman etkili sonucu alırsınız" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından soru cevap kısmına geçilerek Sigorta Acentelerinin sorunları tartışıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA