Sigorta Acentaları Derneği Vali Yazıcı'yı Ziyaret Etti

Tüm haberler için tıklayınız...Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Süleyman Özer, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İbrahim Düzenli ve ATSO Sigortacılık Komitesi üyeleri, Sigorta Haftası dolayısıyla Antalya Valisi Esin Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Süleyman Özer, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İbrahim Düzenli ve ATSO Sigortacılık Komitesi üyeleri, Sigorta Haftası dolayısıyla Antalya Valisi Esin Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Sigortacılık sektörü temsilcilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Yazıcı; "Ülkemiz büyük ölçüde deprem kuşağında yer alıyor. Doğal afetlerin sıkça yaşandığı bir ülkedeyiz. Tabi ki her şeyden önce can güvenliği gelir ama bir de insanların maddi kayıpları var. Ülkemizde sigorta kullanımında oranlama ise %70 i kaza sigortası diğer kalan oran ise iş yeri sigortası ve sağlık sigortası ve finansal sigortalar. Sigorta ve sigortacılık bu anlamda bizim için çok önemli. Sigortacılığın kapsamını daha da genişletmemiz ve ileri götürmemiz gerektiğine inanıyorum. Kamuoyunun sigortaya olan inancı artmalı, sigortanın tüketimini artırmalıyız. " dedi.

Sigortacılık sektörü temsilcileri, ziyarette ülkemizde sigorta bilincinin ve tüketiminin arttırılabilmesi için görüşlerini ve taleplerini iletti.

ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, özellikle Antalya ilinde sıkça yaşanan sel, hortum ve fırtına gibi doğal afetlerin tarım sektöründe sıkıntıya neden olduğunu belirterek, TARSİM Sigorta Sistemi ile çiftçilerin zararlarının en aza indirilebileceğini söyledi. Özer, TARSİM Poliçelerine yeni eklenen "kavrulma teminatı" gibi ürünler ile çiftçilerin aşırı yaz aylarında sıcaktan zarar görmeleri halinde bile zararlarının karşılayabileceklerini kaydetti.

Sigortaya Olan İnanç Artmalı

Dünyayı 2 senedir kasıp kavuran pandeminin etkilerine de değinen Özer, "Ülkemiz sigorta şirketleri teminat kapsamında olmamasına rağmen poliçelerini, özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalarını Covid-19 hastalığını kapsayacak şekilde genişlettiler. Bu durumla birlikte vatandaşlarımızın özel sağlık sigortalarına olan ilgileri arttı. " dedi.

Türkiye'de sigorta bilincinin arttırılması gerektiğine işaret eden Süleyman Özer sözlerini şöyle sürdürdü; "Ülkemiz büyük ölçüde deprem kuşağında yer alıyor. Doğal afetlerin sıkça yaşandığı bir ülkedeyiz. Tabii ki her şeyden önce can güvenliği gelir ama bir de insanların maddi kayıpları var. Ülkemizde sigorta kullanımında oranlama ise %70'i kaza sigortası diğer kalan oran ise işyeri sigortası, sağlık sigortası ve finansal sigortalar. Sigorta ve sigortacılık bu anlamda bizim için çok önemli. Sigortacılığın kapsamını daha da genişletmemiz ve ileri götürmemiz gerektiğine inanıyorum. Kamuoyunun sigortaya olan inancı artmalı, sigortanın tüketimini artırmalıyız. " Sigorta Acentaları Derneği Vali Yazıcıyı Ziyaret Etti 01 Sigorta Acentaları Derneği Vali Yazıcıyı Ziyaret Etti 02 Sigorta Acentaları Derneği Vali Yazıcıyı Ziyaret Etti 03

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Kaynak: Habermetre