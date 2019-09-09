SIGN İstanbul bu yıl hem bilgilendirecek hem kazandıracak!

09.09.2019 16:03

Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyası, 19 – 22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası SIGN İstanbul 2019'da buluşuyor. "Dijital Baskı, Tekstil Baskı, Sign Teknolojisi, Görsel İletişim, LED & LED Ekran, Endüstriyel Baskı, 3D Baskı ve Promosyon" ana başlıkları altında en yeni ürün, makine, malzeme, ekipman ve teknolojilerin sergileneceği fuar, hem kazandıran hem de bilgilendiren etkinliklere de ev sahipliği yapacak. 30 ülkeden 350 firmanın katılımıyla Tüyap Beylikdüzü'nde 21.'si düzenlenecek SIGN İstanbul'da bu yıl Marketing Türkiye konferansları, araç kaplama uygulamaları ve katılımcı firmalardan sürpriz hediyeler olacak.

Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul, bu yıl Marketing Türkiye konferanslarına ev sahipliği yapacak. Fuarın konferans ayağında düzenlenecek oturumların ilkinde 20 Eylül Cuma günü, sektör profesyonellerine yönelik inovatif bakış açısı kazanma ve karlılıklarını artırma yolları konuşulurken,21 Eylül Cumartesi günü ise orta ölçekli firmalar için büyüme ve sürdürülebilir iş fırsatları yakalama konuları ele alınacak.

SIGN İstanbul 2019 ziyaretçilerini bu seneki buluşmada çeşitli sürpriz hediyeler de bekliyor olacak. Fuar katılımcılarından Prodigital, standını ziyaret eden bir şanslı firma yetkilisine yüksek kalitedeki ThunderJet X1602 iç ve dış mekan baskı makinesi hediye ederken, CMYK firmasının standını ziyaret eden bir şanslı ziyaretçi Liyu optik okuyuculu plotter, A ve A firmasının standını ziyaret eden bir şanslı ziyaretçi Graphtec CE LITE-50 kesici plotter, İstanbul Reklam standının ziyaretçilerinden toplam dört kişi ise Partner optik gözlü folyo kesici, Camelon kokusuz boya, dökme vinil ve baskı folyosu hediyelerinin sahibi olacak.

SIGN İstanbul 2019'da, bilgilendirici konferanslar ve sürpriz hediyelerin yanı sıra ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği ve artık geleneksel hale gelen araç kaplama etkinliği de yapılacak. 21 Eylül Cumartesi günü saat 12:00 – 16: 00 arasında Unifol firması tarafından düzenlenecek olan araç kaplama yarışması sonunda ilk üçe kalanlara çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: Bültenler