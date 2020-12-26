Son dakika haberi | Sığırcıkların gökyüzündeki dansı hayran bıraktı
26.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:21
Son dakika gelişmesine göre Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sığırcık sürüsü, gökyüzünde görsel şölen sundu.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sığırcık sürüsü, gökyüzünde görsel şölen sundu.
Yeniçağa Gölü çevresinde bir araya gelen sığırcıkların sunduğu görsel şölen, görenleri hayran bıraktı.
Sığırcıkların dansı, D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Ankara-İstanbul güzergahında ilerleyen sürücülerin de ilgisini çekti.
Çevredekiler, sığırcıkların sunduğu görsel şöleni cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal