Sığırcıkların Dansı
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Sığırcıkların Dansı

SAMSUN'da binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, görenleri hayran bıraktı.

Sığırcıkların Dansı

SAMSUN'da binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, görenleri hayran bıraktı.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde binlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu ilginç görüntüler oluşturdu. Sığırcıklar, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Sığırcıkların uyum içerisinde aynı anda aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi, dans edercesine uçan sığırcıkları dakikalarca izledi.

- Samsun

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