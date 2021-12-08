YOZGAT (İHA) - Sığırcık sürüsü ezan sesi ile mest etti

YOZGAT - Yozgat'ta yüzlerce sığırcık kuşunun akşam ezanı okunduğu sırada gökyüzündeki ahenkle dansı, görsel şölen oluşturdu.

Yozgat'ta akşam saatlerinde gökyüzünde görülmeye başlayan yüzlerce sığırcık kuşunun müthiş bir ahenkle sergiledikleri görsel şölen izleyenleri mest etti. Akşam ezanı ile birlikte Çapanoğlu Büyük Cami ve Cumhuriyet Meydanı üzerini mesken tutan kuşlar, gökyüzünde senkronize hareketleriyle dakikalarca dans etti. Kuşların gökyüzünde birbirinden ilginç şekiller oluşturduğu görsel şölen, akşam ezanının bitimine kadar sürdü. Vatandaşlar da bu muhteşem gösteri bitine kadar gözlerini gökyüzünden alamadı.

Kuşların gökyüzünde dansının görülmeye değer olduğunu belirten Selma Kolcu, "Kuşların dansı görülmeye değerdi. Ahenkle bir birine değmeden böyle dans etmeleri çok hoştu ve şuan onları izliyorum. Gökyüzünde görsel bir şölen vardı ve çok güzel bir görüntü" dedi.

Kuşların gökyüzünde adeta havada görsel bir şölen oluşturduğunu söyleyen Erdoğan Budak ise, "Biz de bu muhteşem görüntüyü izliyoruz ve resim çekiyoruz. Kuşların ahenk içinde ve birbirine değemeden uçmaları ve görsel şölen oluşturmaları gerçekten çok güzel görüntü oluşturuyor. Farklı farklı desenler çiziliyor adeta gökyüzünde. Her sene kış ayında Yozgat'ta biz bunu izliyoruz. Şimdi de izlemeye geldik" şeklinde konuştu.